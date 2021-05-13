 Президент США высказался за режим прекращения огня на Ближнем Востоке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.05.2021

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Мир

Президент США высказался за режим прекращения огня на Ближнем Востоке

Джозеф Байден в телефонном разговоре с Биньямином Нетаньяху твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак" и указал на необходимость защитить мирных жителей.

Пламя в городе Газа после авиаудара Израиля

В городе Газа после авиаудара Израиля

Президент США Джозеф Байден высказался за режим прекращения огня в обострившемся палестино-израильском конфликте. Такую позицию глава Белого дома привел в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 17 мая. Стороны обсудили роль Соединенных Штатов, Египта и других партнеров в достижении этого результата.

Вашингтон вновь твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак", указал Белый дом. Байден особо выделил необходимость защитить мирных жителей.

С аналогичным призывом к обеим сторонам конфликта ранее обратился глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты займутся "интенсивной дипломатией" с целью остановить "нынешнюю спираль насилия", подчеркнул госсекретарь.

Эскалация ближневосточного конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли 197 человек, в том числе дети. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.

В Израиль прибыл высокопоставленный американский дипломат Хейди Амр, которому госсекретарь США поручил встретиться с представителями обеих сторон конфликта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку 17 мая призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие.  

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  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

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    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

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    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

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    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

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    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

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    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 03:14

ХАМАС не прекращает обстрелы Израиля, Израиль отвечает массированными ударами (17.05.2021)

Контекст

Что говорят в Берлине о конфликте в секторе Газа и роли России

В правительстве Германии с растущей тревогой следят за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и однозначно поддерживают Израиль в вооруженном конфликте с палестинцами.  

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