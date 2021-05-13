Президент США высказался за режим прекращения огня на Ближнем Востоке

Президент США Джозеф Байден высказался за режим прекращения огня в обострившемся палестино-израильском конфликте. Такую позицию глава Белого дома привел в телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник, 17 мая. Стороны обсудили роль Соединенных Штатов, Египта и других партнеров в достижении этого результата.

Вашингтон вновь твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак", указал Белый дом. Байден особо выделил необходимость защитить мирных жителей.

С аналогичным призывом к обеим сторонам конфликта ранее обратился глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты займутся "интенсивной дипломатией" с целью остановить "нынешнюю спираль насилия", подчеркнул госсекретарь.

Эскалация ближневосточного конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли 197 человек, в том числе дети. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, в том числе один военнослужащий и один ребенок.

В Израиль прибыл высокопоставленный американский дипломат Хейди Амр, которому госсекретарь США поручил встретиться с представителями обеих сторон конфликта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку 17 мая призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие.

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