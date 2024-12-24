Президент США запретил покрывать лечение трансдетям военных

Президент США Джо Байден в понедельник, 23 декабря, подписал закон об оборонном бюджете, который, среди прочего, запрещает покрывать лечение тем детям военнослужащих, желающим сменить свой биологический пол. Сам глава Белого дома выступал против этого положения, поскольку, по его словам, оно направлено против группы людей по признаку гендерной идентичности и "вмешивается в роль родителей в определении наилучшего ухода за своими детьми", передает агентство Associated Press.

Байден: Ни один военный не должен выбирать между семьей и службой

Кроме того, это положение, отказывающее в медицинском страховании "тысячам детей военнослужащих", подрывает способность Минобороны США удерживать военных в своих рядах, заявлял Байден. "Ни один военнослужащий не должен выбирать между доступом к медицинскому обслуживанию своей семьи и своим призванием служить нашей стране", - сказал глава государства.

В изначальную версию документа по настоянию республиканца Майка Джонсона было включено положение, запрещающее покрывать лечение гендерной дисфории, "которое может привести к стерилизации" лиц до 18 лет. В Палате представителей США эта мера вызвала бурное недовольство демократов, однако в Сенате законопроект был принят с большим перевесом голосов (85 против 14), отмечает AP.

Новый закон, определяющий расходы Пентагона на 2025 год, также предусматривает повышение зарплат младшим сержантам на 14,5 процента; меры по противодействию растущей мощи Китая, в частности создание фонда для военной поддержки Тайваня; увеличение планируемых годовых военных расходов Минобороны США до 895 миллиардов долларов (на 1 процент больше, чем в текущем году).

Трамп: "Трансгендерному безумию" в США придет конец

Между тем новоизбранный президент США Дональд Трамп 22 декабря заявил, что в день своего вступления в должность в январе 2025 года он положит конец "трансгендерному безумию". Официальная политика правительства США во время его президентства будет заключаться в том, что "существует только два пола - мужской и женский", заявил республиканец.

Трамп также заверил, что подпишет указ "о прекращении сексуального калечения детей" и запретит трансгендерам служить в армии и работать в школах.