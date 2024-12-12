  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаСША

Конгрессмены в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

Анастасия Аринушкина
12 декабря 2024 г.

Проект вызвал ожесточенные споры в Палате представителей из-за пункта о гормональной терапии для трансгендерных детей военных.

https://p.dw.com/p/4o26i
Капитолий в Вашингтоне - местопребывание Конгресса США (фото из архива)
Капитолий в ВашингтонеФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

После напряженного обсуждения в среду, 11 декабря, американские конгрессмены проголосовали за принятие спорного оборонного бюджета США на 2025 год. Проект предусматривает рекордный бюджет в 895 млрд долларов, что означает увеличение оборонных расходов на один процент по сравнению с 2024 годом.

В поддержку законопроекта выступил 281 конгрессмен, в то же время 140 человек проголосовали против. Среди них - 124 демократа и 16 республиканцев. На следующей неделе документ должен рассмотреть Сенат, ожидается, что проект оборонного бюджета будет одобрен. После этого его должен подписать действующий президент США Джо Байден.

1800-страничный документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, Госдепартамента Соединенных Штатов, а также спецслужб и программ национальной безопасности. В 2025 году предусматривается повышение денежного довольствия американских военнослужащих на 14,5 процента для младшего сержантского состава и 4,5 процента для прочих служащих. Законопроект также предполагает выделение значительных средств на содержание детей и улучшение жилищных условий военнослужащих.

Отказ от гормональной терапии для трансдетей военнослужащих

В то же время по требованию республиканцев из документа исключили положение о поддержке гормональной терапии для трансгендерных детей военнослужащих в том случае, если эти медикаменты приводят к "стерилизации". Это вызвало ожесточенные споры в Палате представителей.

Так, конгрессмен-демократ Адам Смит указал, что неправильно отказывать в медицинской помощи "только из-за предвзятого отношения к трансгендерным людям". В свою очередь, республиканец Дон Бейкон выступил в защиту этого решения. "Граждане не хотят, чтобы их налоги шли на это, а несовершеннолетние часто жалеют об этих операциях впоследствии", - заявил конгрессмен в интервью CNN.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Избранный президент США Дональд Трамп

Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания

Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания

20 января 2025 года Дональд Трамп опять станет президентом США. Он уже формирует свою будущую администрацию, причем главным критерием при подборе кадров, похоже, является лояльность. Фотогалерея DW.
Политика21 ноября 2024 г.16 фото
external

100 миллиардов евро на военные расходы - как Германия потратит гигантскую сумму

100 миллиардов евро на военные расходы - как Германия потратит гигантскую сумму

Германия модернизирует бундесвер. В частности, благодаря 100-миллиардному фонду для армии будет закуплено несколько десятков транспортных военных вертолетов Chinook. Помимо этого Германия купит у Израиля новую систему ПВО Arrow стоимостью 4 млрд евро.
Политика30 апреля 2024 г.02:17 мин.
Избранный 47-м президентом США Дональд Трамп (слева) и миллиардер Илон Маск

Маск и Трамп: "карикатура на тему коррупции"?

Маск и Трамп: "карикатура на тему коррупции"?

Вхождение Илона Маска в будущую команду президента Трампа вызывает серьезные этические вопросы. Сможет ли самый богатый человек на планете сохранить объективность и избежать конфликтов интересов?
Политика24 ноября 2024 г.
Показать еще