Конгрессмены в США утвердили оборонный бюджет на 2025 год

После напряженного обсуждения в среду, 11 декабря, американские конгрессмены проголосовали за принятие спорного оборонного бюджета США на 2025 год. Проект предусматривает рекордный бюджет в 895 млрд долларов, что означает увеличение оборонных расходов на один процент по сравнению с 2024 годом.

В поддержку законопроекта выступил 281 конгрессмен, в то же время 140 человек проголосовали против. Среди них - 124 демократа и 16 республиканцев. На следующей неделе документ должен рассмотреть Сенат, ожидается, что проект оборонного бюджета будет одобрен. После этого его должен подписать действующий президент США Джо Байден.

1800-страничный документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, Госдепартамента Соединенных Штатов, а также спецслужб и программ национальной безопасности. В 2025 году предусматривается повышение денежного довольствия американских военнослужащих на 14,5 процента для младшего сержантского состава и 4,5 процента для прочих служащих. Законопроект также предполагает выделение значительных средств на содержание детей и улучшение жилищных условий военнослужащих.

Отказ от гормональной терапии для трансдетей военнослужащих

В то же время по требованию республиканцев из документа исключили положение о поддержке гормональной терапии для трансгендерных детей военнослужащих в том случае, если эти медикаменты приводят к "стерилизации". Это вызвало ожесточенные споры в Палате представителей.

Так, конгрессмен-демократ Адам Смит указал, что неправильно отказывать в медицинской помощи "только из-за предвзятого отношения к трансгендерным людям". В свою очередь, республиканец Дон Бейкон выступил в защиту этого решения. "Граждане не хотят, чтобы их налоги шли на это, а несовершеннолетние часто жалеют об этих операциях впоследствии", - заявил конгрессмен в интервью CNN.