Президент Израиля: ХАМАС планировал химическую атаку

У одного из террористов найдены детальные инструкции изготовления и применения химоружия, заявил Исаак Херцог. Израиль за сутки нанес удары по 320 целям, связанным с ХАМАС.

Израиль располагает доказательствами того, что палестинская террористическая группировка ХАМАС планировала нападение с применением химического оружия, заявил президент Израиля Исаак Херцог в интервью британской телекомпании Sky News вечером в воскресенье, 23 октября.

По словам Херцога, у одного из боевиков ХАМАС при обыске найдена флешка с детальными инструкциями изготовления и применения химических вооружений, в том числе подробная информация о применении цианида. Эти инструкции основаны на учебном пособии террористической группировки "Аль-Каида" от 2003 года, что свидетельствует о связи между ХАМАС и "Аль-Каидой", указал израильский президент.

Херцог пообещал жесткие действия Израиля против ХАМАС. "То, что мы пережили, - это чистое зло. Мы должны его искоренить", - подчеркнул он. Исаак Херцог также раскритиковал пропалестинские демонстрации в Лондоне и других городах, заявив, что таким путем оказывается поддержка злу.

Сотни ударов по целям в секторе Газа

Между тем израильская армия (ЦАХАЛ) только за минувшие сутки атаковала 320 целей, связанных с группировками ХАМАС и "Исламский джихад", сообщила в понедельник, 23 октября, газета The Times of Israel.

"В ЦАХАЛ сообщили, что за прошедший день ударили примерно по 320 целям террористических групп ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные отмечают, что пока ЦАХАЛ готовится к наземному наступлению в Газе, удары концентрируются на районах, откуда может исходить потенциальная угроза для израильских солдат", - отмечает издание.

По сведениям The Times of Israel, ночью ВВС Израиля наносили удары по тоннелям, где укрываются боевики, по наблюдательным постам и позициям минометов и управляемых противотанковых ракет, а пехотные, танковые, артиллерийские подразделения ЦАХАЛ обстреляли ряд объектов ХАМАС в секторе Газа.

Палестинская сторона сообщает о многочисленных жертвах авиаударов

Палестинская сторона заявила, что за последние сутки жертвами израильских ударов в секторе Газа стали не менее 400 палестинцев. Телекомпания "Аль-Арабия", ссылаясь на журналистов, работающих на месте событий, отмечает, что прошедшая ночь стала самой кровопролитной за все время после нападения ХАМАС на Израиль.

Телеканал утверждает, что удары были нанесены по лагерю беженцев Джебалия и городу Бейт-Лахия в северной части сектора Газа, по городу Газа Римал и окрестностям, лагерю беженцев Аль-Шати, а также по Хан-Юнису и Рафаху.

7 октября боевики ХАМАС совершили масштабное и кровопролитное нападение на Израиль, в результате которого погибли более 1400 израильтян и захвачены сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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