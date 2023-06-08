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Президент ФРГ подписал закон о реформе избирательного права

Сергей Куприков
10 мин. назад

Законопроект предусматривает сокращение числа депутатов бундестага до 630 человек с нынешних 736. Партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер, не смогут создавать фракции в парламенте.

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Заседание бундестага
Заседание бундестагаФото: Christian Spicker/IMAGO

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в четверг, 8 июня, подписал представленный правящей коалицией закон о реформе избирательного права. Об этом сообщила официальный представитель ведомства федерального президента. Новый закон вступит в силу к очередным выборам в бундестаг, которые состоятся в 2025 году.

Сокращение числа парламентариев

Законопроект предусматривает сокращение числа депутатов бундестага до 630 человек с нынешних 736. Парламент Германии, который, согласно Основному закону ФРГ, должен насчитывать 598 мест, постоянно разрастался из-за наличия так называемых дополнительных и уравнивающих мандатов. В Германии каждый избиратель имеет на выборах два голоса. Половина из 598 мест в парламенте распределяется по голосам избирателей, отданным за конкретных людей - прямых кандидатов в округах, а вторая половина - по голосам избирателей, отданным за земельные партийные списки.

При этом постоянно получается так, что партии могут провести в парламент больше прямых кандидатов, чем им полагается по итогам голосования за партийные списки, и в таком случае получают дополнительные мандаты. Остальные партии, прошедшие в парламент, в качестве компенсации получают уравнивающие мандаты.

Отмена дополнительных и уравнивающих мандатов

Реформа предусматривает отмену дополнительных и уравнивающих мандатов. Основа избирательной системы - двойственность одномандатных округов и партийных списков - останется неизменной, но баланс сил будет определяться только распределением голосов по спискам.

Кроме того, отменяется правило (отмена не распространяется на партии национальных меньшинств), по которому партия в целом будет представлена в бундестаге, если получит три прямых индивидуальных мандата, но не преодолеет обязательный 5-процентный барьер.

Оппозиция: Закон направлен против малых партий

Реформа грозит потерей представительства в федеральном парламенте для двух оппозиционных партий -  баварского Христианско-социального союза (ХСС) и Левой партии. ХСС действует только в Баварии, и на последних выборах в бундестаг в 2021 году победил во всех отдельных округах земли, но в Германии в целом набрал лишь 5,2% голосов по спискам, поданным на федеральном уровне, то есть едва преодолел порог для прохождения в бундестаг.

Левая партия не преодолела пятипроцентного барьера, набрав 4,9% голосов, но, так как ее кандидаты победили в трех отдельных округах, получила право сформировать в бундестаге фракцию, которая с учетом дополнительных и уравнивающих мандатов составила 39 человек.

Обе партии резко раскритиковали реформу избирательного права, причем ХСС поддержала ее братская партия - Христианско-демократический союз (ХДС). Фракция бундестага от ХДС/ХДС намерена опротестовать закон в Конституционном суде.

Смотрите также:

Как устроена избирательная система Германии

 

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