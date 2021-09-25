 Перед выборами полиция ФРГ фиксирует рост уровня агрессии против политиков | Новости из Германии о Германии | DW | 25.09.2021

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Германия

Перед выборами полиция ФРГ фиксирует рост уровня агрессии против политиков

По данным земельных ведомств по уголовным делам, за период избирательной кампании 2021 года против политиков и партий в Германии было совершено 4200 правонарушений.

Оскорбления в адрес зеленых политиков Роберта Хабека и Анналены Бербок на их предвыборном плакате в Мекленбурге - Передней Померании

Оскорбления в адрес "зеленых" политиков на их предвыборном плакате

В Германии период избирательной кампании политических партий, участвующих в выборах бундестага в 2021 году, ознаменовался многочисленными проявлениями агрессии и актами вандализма. По числу соответствующих правонарушений выборы этого года превзошли кампанию четырехлетней давности, говорится в статье газеты Welt am Sonntag, опубликованной на сайте издания в субботу, 25 сентября.

Согласно данным, полученным журналистами в земельных ведомствах по уголовным делам всех 16 федеральных земель ФРГ, общее число правонарушений, связанных с избирательной кампанией 2021 года, составило 4200. Для сравнения: за неделю до выборов бундестага в 2017 году Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) зафиксировало 3660 подобных правонарушений.

В чем проявлялась агрессия против политиков

Прежде всего, речь идет о порче имущества - в первую очередь, избирательных плакатов - например, посредством поджога или нанесения на них бранных надписей. Некоторые политики сообщали за прошедшие недели также о насильственных нападениях и вербальных оскорблениях в свой адрес, в том числе в интернете.

Наибольшее число правонарушений подобного рода, по данным земельной полиции, было совершено в федеральных землях Нижняя Саксония (900), Бавария (520) и Баден-Вюртемберг (448). В свою очередь, земельное ведомство по уголовным делам в Гессене не назвало конкретного числа правонарушений в этой области.

Какие партии чаще всего подвергались нападкам?

Какие партии становились объектами нападений чаще других, зависит от рассматриваемого региона. Так, в Гамбурге агрессия чаще всего была направлена против партии канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС), в Саксонии - против "левых", а в Берлине - против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Часть правонарушений, зафиксированных германской полицией в последние недели, однако, была связана не с выборами бундестага, а с местными выборами. Именно так было, в частности, в Берлине и Мекленбурге - Передней Померании.

При этом депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) обращает внимание, что "новшеством" кампании 2021 года стали акты агрессии против политиков со стороны членов движения Querdenker ("Мыслящие нестандартно"), критикующих меры правительства Германии по борьбе с пандемией COVID-19.

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    Автор: Александра Елкина


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