Президент ФРГ в рождественской речи призвал к сплоченности

По словам Штайнмайера, жителям ФРГ следует противостоять разобщенности и не давать негативным эмоциям "парализовать себя". "Давайте оставаться вместе", - сказал он в рождественском обращении.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал сограждан к сплоченности. Выдержки из его рождественского послания, которое будет транслироваться по телевизору в первый день Рождества, публикуют во вторник, 24 декабря, немецкие информагентства.

"В эти дни мы поздравляем друг друга с Рождеством. Но на это Рождество легла и мрачная тень. Печаль, боль, ужас, недоумение по поводу того, что произошло в Магдебурге всего за несколько дней до Рождества", - подчеркнул Штайнмайер, имея в виду тех, кто погиб и был ранен в этом городе в результате автомобильного наезда на рождественском базаре 20 декабря.

"Все это я чувствовал на панихиде в субботу вечером вместе с присутствовавшими там скорбящими. Наши мысли и наше глубочайшее сочувствие сегодня обращены к родным и друзьям людей, которые были так жестоко убиты преступником", - отметил глава государства.

Призыв к сплоченности

Франк-Вальтер Штайнмайер призвал соотечественников сплотиться перед лицом произошедшей трагедии. "В это Рождество у многих будет тяжело на сердце. Многие будут расстроены, неуверенны, возможно, даже испуганы. Все эти чувства понятны. Но они не должны преобладать над нами и парализовать нас", - призвал президент.

По его словам, ненависть и насилие не должны стать последним словом в этих непростых обстоятельствах. Гражданам следует противостоять попыткам разобщить себя. "Будем вместе! Единство, когда это важно, - вот что делает нашу страну особенной. И давайте продемонстрируем это именно сейчас!" - добавил Штайнмайер.

Огромное беспокойство жителей Германии вызывают война в Украине, военные действия на Ближнем Востоке и во многих других точках мира, но и в их собственной стране "много недовольства политикой, экономикой, бюрократией, несправедливостью", и тон дискуссий в ФРГ стал грубее, порой даже непримиримым", заявил федеральный президент.

"Мы должны открыто говорить о том, что идет не так, что не работает в нашей стране так, как могло бы и должно было бы. И самое главное: что необходимо срочно сделать", - призвал Штайнмайер.

Досрочные выборы - "не конец света"

При этом он выразил уверенность в силе демократии. Основной закон ФРГ успешно действует уже 75 лет, из них 34 года - в воссоединенной Германии. "Эта мудрая конституция будет поддерживать нас и в будущем", - заявил президент.

Он призвал сохранять спокойствие в связи с предстоящими досрочными выборами в бундестаг 23 февраля. Штайнмайер 20 декабря объявил о намерении распустить парламент после того, как тот отказал в доверии правительству канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) из-за развала правящей коалиции.

"Даже если сейчас правительство досрочно завершило свою работу, это не конец света, а ситуация, урегулирование которой предусмотрено Основным законом. Решение о роспуске бундестага и проведении новых выборов я с осмотрительностью приму после рождественских праздников", - пообещал Франк-Вальтер Штайнмайер.