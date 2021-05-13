Президент ФРГ призвал бороться с антисемитизмом во всем мире

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал к решительной борьбе против любой формы антисемитизма во всем мире. "Антисемитизм по-прежнему присутствует в мире, и нам необходимо дальше с ним бороться, где бы он ни показал свое уродливое лицо", - заявил глава немецкого государства в среду, 30 июня, во время церемонии награждения Федеральным крестом за заслуги перед Германией четырех граждан Израиля в Тель-Авиве.

Память о Холокосте, борьба с антисемитизмом и поддержка Израиля - все это никогда не должно стать для немцев пустым ритуалом, подчеркнул он во время мероприятия в начале визита в Израиль. Штайнмайер напомнил о том, что синагоги в ФРГ все еще нуждаются в полицейской охране, а нападения на евреев в Германии и в мире совершаются почти ежедневно. На улицах немецких городов евреев атакуют "зачастую только за то, что они носят звезду Давида или кипу", отметил далее президент ФРГ. Среди прочего он указал на правоэкстремистскую атаку на синагогу в Галле.

Высшую награду ФРГ получили пережившая Холокост Регина Штайниц, писатель Давид Гроссман, фотограф и художница Михал Ровнер, а также бывший директор музея Холокоста "Яд Вашем" Авнер Шалев.

Первый государственный визит Штайнмайера с начала пандемии

Трехдневный государственный визит в Израиль - первый для президента ФРГ с начала пандемии коронавируса. В его рамках он встретится как с уходящим президентом Израиля Реувеном Ривлином, так и с его преемником Ицхаком Херцогом, а также с новым премьер-министром страны Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом. Кроме того, Штайнмайер посетит комплекс "Яд Вашем". Визит был запланирован на 2020 год и отложен из-за эпидемиологической ситуации.

В мае 2021 года во многих городах Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке прошли антисемитские акции. Власти резко осудили данные инциденты. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что можно критиковать политику Израиля, но сам антисемитизм встретит в Германии абсолютную нетерпимость.

Нападение на синагогу в Галле произошло в октябре 2019 года. Злоумышленник попытался проникнуть в храм, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, а затем застрелил двух человек поблизости от синагоги. Вскоре стрелок был задержан, в его автомобиле нашли самодельное оружие и взрывчатку. Он объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора. Высший земельный суд Саксонии-Анхальт приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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