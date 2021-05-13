 Президент ФРГ призвал бороться с антисемитизмом во всем мире | Новости из Германии о Германии | DW | 30.06.2021

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Германия

Президент ФРГ призвал бороться с антисемитизмом во всем мире

Франк-Вальтер Штайнмайер совершает первый государственный визит с начала пандемии. В Израиле президент Германии встретится с уходящим и новым руководством страны.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Израиль

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Израиль

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал к решительной борьбе против любой формы антисемитизма во всем мире. "Антисемитизм по-прежнему присутствует в мире, и нам необходимо дальше с ним бороться, где бы он ни показал свое уродливое лицо", - заявил глава немецкого государства в среду, 30 июня, во время церемонии награждения Федеральным крестом за заслуги перед Германией четырех граждан Израиля в Тель-Авиве.

Память о Холокосте, борьба с антисемитизмом и поддержка Израиля - все это никогда не должно стать для немцев пустым ритуалом, подчеркнул он во время мероприятия в начале визита в Израиль. Штайнмайер напомнил о том, что синагоги в ФРГ все еще нуждаются в полицейской охране, а нападения на евреев в Германии и в мире совершаются почти ежедневно. На улицах немецких городов евреев атакуют "зачастую только за то, что они носят звезду Давида или кипу", отметил далее президент ФРГ. Среди прочего он указал на правоэкстремистскую атаку на синагогу в Галле.

Высшую награду ФРГ получили пережившая Холокост Регина Штайниц, писатель Давид Гроссман, фотограф и художница Михал Ровнер, а также бывший директор музея Холокоста "Яд Вашем" Авнер Шалев.

Первый государственный визит Штайнмайера с начала пандемии

Трехдневный государственный визит в Израиль - первый для президента ФРГ с начала пандемии коронавируса. В его рамках он встретится как с уходящим президентом Израиля Реувеном Ривлином, так и с его преемником Ицхаком Херцогом, а также с новым премьер-министром страны Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом. Кроме того, Штайнмайер посетит комплекс "Яд Вашем". Визит был запланирован на 2020 год и отложен из-за эпидемиологической ситуации.

В мае 2021 года во многих городах Германии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке прошли антисемитские акции. Власти резко осудили данные инциденты. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что можно критиковать политику Израиля, но сам антисемитизм встретит в Германии абсолютную нетерпимость.

Нападение на синагогу в Галле произошло в октябре 2019 года. Злоумышленник попытался проникнуть в храм, где в тот момент по случаю праздника Йом-Кипур находился 51 человек. Он неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, а затем застрелил двух человек поблизости от синагоги. Вскоре стрелок был задержан, в его автомобиле нашли самодельное оружие и взрывчатку. Он объяснил свои действия антисемитскими и расистскими теориями заговора. Высший земельный суд Саксонии-Анхальт приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

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  • Фестивальный дом в Байройте

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    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

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    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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