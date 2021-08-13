Президент ФРГ назвал строительство Берлинской стены "свидетельством провала" ГДР

Строительство Берлинской стены стало "свидетельством безнадежного провала". С таким заявлением президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выступил в Берлине в пятницу, 13 августа, в 60-летнюю годовщину возведения этого сооружения. Стена являлась "безошибочным признаком несправедливого государства, которое в глазах собственных граждан не было ни суверенным, ни легитимным", подчеркнул глава государства. Он назвал Стену "началом конца, ждать которого пришлось долго".
Возведение Берлинской стены началось в ночь на 13 августа 1961 года. Этот день стал "роковым для нас, немцев, и для всего мира - днем, который разрушил мечты и надежды, разлучил детей с родителями, внуков с бабушками и дедушками и болезненно вмешался в жизнь бесчисленного множества людей", отметил Штайнмайер. Стена "была построена государством, которому пришлось запереть своих граждан в своей стране, чтобы иметь возможность функционировать еще какое-то время", указал президент Германии.
Защищать свободу и демократию
Вместе с тем глава государства особо выделил значимость свободы и демократии. Их невозможно "достичь раз и навсегда", за свободу и демократию нужно бороться, а затем защищать и сохранять их, подчеркнул Штайнмайер. Свобода и демократия требуют "решительной приверженности и страсти", которые начинаются с участия в демократических выборах, резюмировал президент, напомнив о скором избрании нового бундестага.
Общая длина Берлинской стены составила 155 километров, из них 45 километров пролегало в черте города. Сооружение разделяло город на Западный и Восточный Берлин до 9 ноября 1989-го. Список погибших непосредственно у Стены при попытке нелегально пересечь ее и бежать на Запад насчитывает 140 человек. Она стала одним из самых известных символов холодной войны.
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Пограничная башня у станции Нордбанхоф (апрель 1990 года)
Около 300 смотровых башен находилось вдоль границы с Западным Берлином. На фото - одна из немногих сохранившихся пограничных башен, возвышающаяся по сей день на улице Бернауэр-штрассе у железнодорожной станции Нордбанхоф в восточноберлинском районе Митте. Она расположена на территории мемориала "Берлинская стена". Это один из 5000 снимков, сделанных фотографом Робертом Конрадом (Robert Conrad).
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Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника
Потсдамская площадь (февраль 1990 года)
Роберт Конрад запечатлел все этапы демонтажа Стены. Уже вскоре после ее падения на Потсдамской площади был оборудован временный переход границы. Проверки там проводились лишь эпизодически, а после вступления в силу 1 июля 1990 года договора о валютном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР, они и вовсе прекратились. Окончательное воссоединение Германии состоялось 3 октября 1990 года.
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Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника
Огородная идиллия у Берлинской стены (июль 1990 года)
Märkische Schweiz - так называется дачный поселок в берлинском районе Нойкельн, до воссоединения Германии относившийся к Западному Берлину. Поскольку снос более чем 150-километровой Берлинской стены занял около года, не имевшие больше терпения люди просто пробивали ее - чтобы через сделанные лазейки перебраться на другую сторону и сократить таким образом путь.
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Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника
Немного лирики (октябрь 1990 года)
Во времена, когда Берлинская стена еще строго охранялась, она выглядела красочно только с западной стороны. Но уже вскоре после ее падения рисунки и надписи появились и на восточной стороне - как здесь, в северной части города между районами Фронау и Хоэн-Нойендорфом.
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Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника
Жить рядом с "полосой смерти" (апрель 1990 года)
Жилые дома, возвышающиеся прямо рядом с Берлинской стеной, - такое не было редкостью в разделенном Берлине. Так, жители домов, располагавшихся у станции Волланкштрассе в восточноберлинском районе Панков, видели из своих окон "полосу смерти", за которой находился западноберлинский район Веддинг.
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Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника
Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990 года)
Микрорайон Штайнштюккен в составе округа Целендорф получил известность как единственный постоянно обитаемый эксклав Западного Берлина. Его окружал потсдамский район Бабельсберг, относившийся к ГДР. Граница там охранялась особенно тщательно. Со смотровой башни солдаты вели наблюдение во всех направлениях.
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Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника
Скелет из бетона (июль 1990 года)
После падения Берлинской стены к ней съехались охотники за сувенирами - так называемые "стенные дятлы" (Mauerspechte). Они быстро растащили по кусочкам все из того, что осталось от символа холодной войны. Одни собирали фрагменты Стены просто на память, другие - на продажу.
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Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника
Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990 года)
С разделением Берлина 16 станций его метрополитена стали бездействующими. Поезда там не останавливались. В затемненных подземных вестибюлях этих станций-призраков установили пограничные посты, где круглосуточно вели дозор военные. Одной из таких станций была Унтер-ден-Линден. После падения Стены она стала носить название "Бранденбургские ворота". Авторы: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева
Автор: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева