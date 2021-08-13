Президент ФРГ назвал строительство Берлинской стены "свидетельством провала" ГДР

Строительство Берлинской стены стало "свидетельством безнадежного провала". С таким заявлением президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выступил в Берлине в пятницу, 13 августа, в 60-летнюю годовщину возведения этого сооружения. Стена являлась "безошибочным признаком несправедливого государства, которое в глазах собственных граждан не было ни суверенным, ни легитимным", подчеркнул глава государства. Он назвал Стену "началом конца, ждать которого пришлось долго".

Возведение Берлинской стены началось в ночь на 13 августа 1961 года. Этот день стал "роковым ​​для нас, немцев, и для всего мира - днем, который разрушил мечты и надежды, разлучил детей с родителями, внуков с бабушками и дедушками и болезненно вмешался в жизнь бесчисленного множества людей", отметил Штайнмайер. Стена "была построена государством, которому пришлось запереть своих граждан в своей стране, чтобы иметь возможность функционировать еще какое-то время", указал президент Германии.

Защищать свободу и демократию

Вместе с тем глава государства особо выделил значимость свободы и демократии. Их невозможно "достичь раз и навсегда", за свободу и демократию нужно бороться, а затем защищать и сохранять их, подчеркнул Штайнмайер. Свобода и демократия требуют "решительной приверженности и страсти", которые начинаются с участия в демократических выборах, резюмировал президент, напомнив о скором избрании нового бундестага.

Общая длина Берлинской стены составила 155 километров, из них 45 километров пролегало в черте города. Сооружение разделяло город на Западный и Восточный Берлин до 9 ноября 1989-го. Список погибших непосредственно у Стены при попытке нелегально пересечь ее и бежать на Запад насчитывает 140 человек. Она стала одним из самых известных символов холодной войны.

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