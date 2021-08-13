 Президент ФРГ назвал строительство Берлинской стены ″свидетельством провала″ ГДР | Новости из Германии о Германии | DW | 13.08.2021

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Германия

Президент ФРГ назвал строительство Берлинской стены "свидетельством провала" ГДР

Стена являлась признаком "несправедливого государства, которое в глазах его граждан не было легитимным", заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в 60-летнюю годовщину возведения символа холодной войны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во дворце Бельвю в Берлине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Строительство Берлинской стены стало "свидетельством безнадежного провала". С таким заявлением президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) выступил в Берлине в пятницу, 13 августа, в 60-летнюю годовщину возведения этого сооружения. Стена являлась "безошибочным признаком несправедливого государства, которое в глазах собственных граждан не было ни суверенным, ни легитимным", подчеркнул глава государства. Он назвал Стену "началом конца, ждать которого пришлось долго".

Возведение Берлинской стены началось в ночь на 13 августа 1961 года. Этот день стал "роковым ​​для нас, немцев, и для всего мира - днем, который разрушил мечты и надежды, разлучил детей с родителями, внуков с бабушками и дедушками и болезненно вмешался в жизнь бесчисленного множества людей", отметил Штайнмайер. Стена "была построена государством, которому пришлось запереть своих граждан в своей стране, чтобы иметь возможность функционировать еще какое-то время", указал президент Германии.

Защищать свободу и демократию

Вместе с тем глава государства особо выделил значимость свободы и демократии. Их невозможно "достичь раз и навсегда", за свободу и демократию нужно бороться, а затем защищать и сохранять их, подчеркнул Штайнмайер. Свобода и демократия требуют "решительной приверженности и страсти", которые начинаются с участия в демократических выборах, резюмировал президент, напомнив о скором избрании нового бундестага.

Общая длина Берлинской стены составила 155 километров, из них 45 километров пролегало в черте города. Сооружение разделяло город на Западный и Восточный Берлин до 9 ноября 1989-го. Список погибших непосредственно у Стены при попытке нелегально пересечь ее и бежать на Запад насчитывает 140 человек. Она стала одним из самых известных символов холодной войны.

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    Роберт Конрад запечатлел все этапы демонтажа Стены. Уже вскоре после ее падения на Потсдамской площади был оборудован временный переход границы. Проверки там проводились лишь эпизодически, а после вступления в силу 1 июля 1990 года договора о валютном, экономическом и социальном союзе между ФРГ и ГДР, они и вовсе прекратились. Окончательное воссоединение Германии состоялось 3 октября 1990 года.

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  • Немного лирики (октябрь 1990)

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  • Жить рядом с “полосой смерти” (апрель 1990)

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    Жилые дома, возвышающиеся прямо рядом с Берлинской стеной, - такое не было редкостью в разделенном Берлине. Так, жители домов, располагавшихся у станции Волланкштрассе в восточноберлинском районе Панков, видели из своих окон "полосу смерти", за которой находился западноберлинский район Веддинг.

  • Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Сторожевая вышка и заградительные рогатки (апрель 1990 года)

    Микрорайон Штайнштюккен в составе округа Целендорф получил известность как единственный постоянно обитаемый эксклав Западного Берлина. Его окружал потсдамский район Бабельсберг, относившийся к ГДР. Граница там охранялась особенно тщательно. Со смотровой башни солдаты вели наблюдение во всех направлениях.

  • Скелет из бетона (июль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Скелет из бетона (июль 1990 года)

    После падения Берлинской стены к ней съехались охотники за сувенирами - так называемые "стенные дятлы" (Mauerspechte). Они быстро растащили по кусочкам все из того, что осталось от символа холодной войны. Одни собирали фрагменты Стены просто на память, другие - на продажу.

  • Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990)

    Падение Берлинской стены: уникальная фотохроника

    Станция метро Унтер-ден-Линден (февраль 1990 года)

    С разделением Берлина 16 станций его метрополитена стали бездействующими. Поезда там не останавливались. В затемненных подземных вестибюлях этих станций-призраков установили пограничные посты, где круглосуточно вели дозор военные. Одной из таких станций была Унтер-ден-Линден. После падения Стены она стала носить название "Бранденбургские ворота". Авторы: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева

    Автор: Марсель Фюрстенау, Наталия Королева


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