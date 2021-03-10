Президент Армении пригласил премьера и лидеров оппозиции на переговоры

Стремясь найти решение по выходу из политического кризиса в Армении, президент республики Армен Саркисян пригласил премьер-министра Никола Пашиняна, а также руководителей парламентских фракций и лидеров оппозиционного "Движения спасения родины" на встречу 13 марта в президентской резиденции. "В сложившейся ситуации моя цель - пресечь потрясения в стране и создание такой ситуации, которая может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в заявлении главы государства, распространенном в среду, 10 марта.
Блокада парламента продолжается
В Ереване сотни сторонников оппозиции второй день подряд удерживали блокаду парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Пашиняна.
Противники главы правительства в присутствии большого количества полицейских провели митинг, а затем шествие вокруг здания парламента. Позднее демонстранты заблокировали также улицу Прошяна в центре Еревана, где расположен комплекс правительственных особняков, в одном из которых проживает Пашинян.
Армянская полиция возле здания парламента
Несмотря на то что улицы вокруг здания парламента были перекрыты, депутаты парламента все же смогли войти в него через хозяйственный вход, так что работа законодательного органа не была нарушена.
Как передает корреспондент DW, в течение всего дня, с утра и до вечера, над городом летали военные истребители.
Лидер оппозиции призвал к восстанию
Выступая на митинге, один из лидеров протеста Ишхан Сагателян обвинил правительство в нарушении конституции и призвал сограждан поднять восстание против премьера и "прибегнуть к радикальным шагам". Координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Сагателян заявил, что улица Демирчяна и проспект Баграмяна по периметру парламента будут заблокированы до тех пор, пока премьер-министр Пашинян не уйдет в отставку.
По словам Ишхана Сагателяна, речь на встрече с Пашиняном может идти только о его отставке.
В тот же день Никол Пашинян встретился с командным составом вооруженных сил Армении, призвав его продолжать нести службу в обычном режиме после смены начальника Главного штаба вооруженных сил. Как отмечает новостной портал News.am, на встрече не присутствовал уволенный с поста главы Главного штаба ВС Оник Гаспарян. Свое увольнение он счел антиконституционным и обратился в Административный суд.
В поддержку Гаспаряна выступил другой высокопоставленный военный - командующим 3-м армейским корпусом генерал-майор Григорий Хачатуров, заявив, что "каждый день и час, когда Пашинян остается на посту премьер-министра, подрывает безопасность Армении и вызывает сомнения в ее будущем".
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Автор: Юлия Хан, Елена Гункель