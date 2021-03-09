В Армении опубликован указ об увольнении главы Главного штаба ВС

В Армении опубликован указ об увольнении начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна. Тем самым он считается освобожденным от должности с 10 марта, сообщила пресс-служба правительства в Ереване. При этом отмечается, что 25 февраля премьер-министр страны Никол Пашинян в соответствии с законом о военной службе и конституцией направил президенту предложение об освобождении Гаспаряна от должности. 27 февраля были получены возражения президента, которые Пашинян не принял и уведомил об этом президента.

"Учитывая, что в установленные законом сроки президент не подписал предложенный премьером указ и не обратился в КС, принимая за основу часть 6 ст.35.1 закона о военной службе и статусе военнослужащего и часть 3 ст. 40 того же закона, Оник Гаспарян считается освобожденным от должности силой закона с 10 марта", - указывается далее в заявлении.

Пресс-служба Саркисяна сообщила об обращении в Конституционный суд

В свою очередь пресс-служба президента Армении сообщила, что Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, попросив оценить соответствие конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего". "Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС и последовавшими конституционными правовыми процессами", - указывается в заявлении.

Решение Конституционного суда может серьезным образом повлиять на уже принятые решения, а также на существующие и будущие процессы в контексте комментария закона, заявила пресс-служба Саркисяна.

Между тем в центре Еревана продолжается акция протеста сторонников оппозиции. Несколько сотен манифестантов переночевали в палатках на проспекте Баграмяна и улице Демирчяна по периметру здания парламента. Ночь прошла спокойно, никаких инцидентов зафиксировано не было, передает "Интерфакс".

Очередное обострение ситуации в Ереване

Накануне вечером ситуация в столице Армении вновь обострилась. После того, как участники очередной акции протеста на проспекте Баграмяна узнали, что президент республики так и не направил в КС для проверки указ Пашиняна об увольнении Гаспаряна, они заблокировали здание парламента. Кандидат от оппозиции на пост главы государства Вазген Манукян призвал манифестантов перекрыть все входы и выходы в здание парламента. Полицейские не смогли пресечь их действия, были заблокированы служебные вход и въезд на территорию парламента.

К зданию парламента были стянуты сотни правоохранителей со спецснаряжением и средствами. По состоянию на 23.00 по местному времени, полицейских было значительно больше митингующих. Участники акции заявляют, что будут стоять здесь до тех пор, пока Никол Пашинян не подаст в отставку. Координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян, выступая перед сторонниками, заявил, что Пашинян и его команда "смогут войти в парламент только по вопросу отставки" премьера.

26 февраля в Ереване начались антиправительственные акции протеста. Пашинян 1 марта на митинге своих сторонников в центре Еревана заявил о намерении провести в октябре референдум, "в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления". По его словам, новая форма правления исключит в дальнейшем "формирование внутриполитических кризисов".

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