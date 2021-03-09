 Протестующие в Армении заблокировали здание парламента | Новости из Германии о Европе | DW | 09.03.2021

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Европа

Протестующие в Армении заблокировали здание парламента

Требующие отставки премьер-министра демонстранты заблокировали в Ереване армянский парламент. К зданию стянуты сотни правоохранителей и спецтехника.

Акция протеста в Ереване, фото из архива

Акция протеста в Ереване, фото из архива

Ситуация в столице Армении обострилась во вторник, 9 марта, сразу после того, как участники очередной акции протеста на проспекте Баграмяна узнали, что президент республики так и не направил в Конституционный суд указ премьера об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, чтобы проверить конституционность этого документа. Таким образом власть считает, что полномочия генерала на этом посту исчерпаны, а оппозиция уверена в том, что ей удалось отстоять Гаспаряна, выступившего с большой группой генералов и высших офицеров с заявлением об отставке Никола Пашиняна.

Убедившись в том, что президент оставил судьбу генерала на усмотрение премьера, единый кандидат от оппозиции на пост главы государства Вазген Манукян призвал манифестантов перекрыть все входы и выходы в здание парламента. Полицейским не удалось пресечь действия толпы, и люди, перекрыв еще и улицу Демирчяна, заблокировали служебные вход и въезд на территорию парламента. Им даже удалось установить здесь большую палатку.

К зданию парламента были подтянуты сотни правоохранителей, оснащенных спецснаряжением и средствами, включая технику, способную за считанные минуты развернуть стену колючей проволоки. Манифестанты отгородились от отрядов полиции и спецназа баррикадой из мусорных баков.

Ситуация в Ереване накалена до предела

Как сообщает корреспондент DW, ситуация в столице Армении накалена до предела. Один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян заявил о готовности протестующих блокировать и другие госучреждения, которые, по его словам, "осуществляют антинациональную, антинародную и антиконституционную деятельность". "Мы должны окружить эти учреждения и заставить прекратить их работу", - сказал оппозиционер.

К вечеру люди развели костры, греются в палатках и, похоже, расходиться не собираются. Время от времени они скандируют "Армения без Никола" и "Нация, армия, победа!"

Число полицейских у парламента все время увеличивается. По положению на 23.00 по местному времени, их значительно больше митингующих. Однако инцидентов и столкновений пока удается избегать. По мнению местных наблюдателей, власти, скорее всего, пойдут на зачистку двух центральных транспортных артерий Еревана - проспекта Баграмяна и улицы Демирчяна. чтобы не допустить паралича деятельности парламента. Проспект Баграмяна перекрыт уже одиннадцатые сутки.

Люди не расходятся, хотя ряды их к ночи поредели. Они заявляют, что будут стоять здесь до тех пор, пока Никол Пашинян не подаст в отставку.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


 

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