 Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2021

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Россия

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на девять суток

Киру Ярмыш признали виновной в организации несанкционированного публичного мероприятия. На рассмотрение дела судья потратила менее пяти минут.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, фото из архива

Кира Ярмыш, фото из архива

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш арестована на девять суток за призывы к участию в акции 23 января. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы в пятницу, 22 января. По словам Ярмыш, на рассмотрение дела у судьи ушло менее пяти минут.

Ее признали виновной в нарушении организации публичной акции. Ярмыш была задержана накануне в Москве.

Аресты сотрудников штабов Навального в других городах

В пятницу на 10 суток также арестован координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, сообщил ее адвокат Александр Валявский "МБХ медиа". Ранее на активистку из-за акции 23 января составили протокол об организации несанкционированного мероприятия. Во Владивостоке в тот же день на трое суток арестовали координатора местного штаба Екатерину Ведеркину.

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Алексей Навальный был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилету из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам в поддержку оппозиционера, запланированным на 23 января. Российские власти пытаются не допустить протесты.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

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    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


 

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