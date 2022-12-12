Премия имени Гейне для Юрия Андруховича

62-летний украинский писатель Юрий Андрухович награжден премией имени Гейне города Дюссельдорфа. В субботу, 10 декабря, он принял награду на торжественной церемонии в драматическом театре столицы земли Северный Рейн - Вестфалия. Размер премии - 50 тысяч евро.

Юрий Андрухович является "одним из ведущих украинских писателей, поэтов и эссеистов современности", - отмечается в обосновании жюри. "Его образцовая приверженность свободе и правам человека в Украине, основанная на идеях европейских ценностей, важнее, чем когда-либо, особенно в наше время", - подчеркнул Штефан Келлер (Stephan Keller), обер-бургомистр Дюссельдорфа и председатель жюри.

"Юмор как оружие против диктаторов и человеческой глупости"

В своих произведениях Юрий Андрухович резко критикует злоупотребления властью. В его поле зрения попадают и спецслужбы, и военные, и судебные органы. В лучших традициях немецкого писателя Генриха Гейне (Heinrich Heine) произведениям Андруховича присуще чувство иронии и гротеска. В хвалебной речи чешский писатель Ярослав Рудиш подчеркнул именно важность юмора в книгах Андруховича: "Юмор означает анархию и, прежде всего, свободу. Вот почему его ненавидят диктаторы этого мира, такие люди, как Путин. Юмор может быть оружием. Против диктаторов и против человеческой глупости", - уверен его чешский коллега по перу.

Украинский писатель Юрий Андрухович на церемонии вручения премии имени Гейне Фото: David Young/dpa/picture alliance

Юрий Андрухович родился в 1960 году в тогдашнем Станиславове (ныне Ивано-Франковск) в Западной Украине. С момента распада Советского Союза и во время "оранжевой революции" писатель позиционирует себя как убежденный сторонник интеграции Украины в Европу. Под впечатлением от аннексии Крыма Россией в марте 2014 года и кровопролитной гражданской войны на востоке Украины в 2014 году Андрухович издал антологию "Евромайдан. Хроника чувств". Писатель, удостоенный многих наград, также является переводчиком немецкой, польской, русской и английской литературы.

Премия украинскому писателю в год 225-летнего юбилея Гейне

В 2022 году известному немецкому поэту Генриху Гейне исполнилось бы 225 лет. Премия его имени - одна из самых важных премий в Германии и вручается с 1972 года, когда отмечался 175-летний юбилей со дня рождения известного немецкого поэта. Таким образом, нынешний год знаменателен сразу двумя событиями, связанными с Гейне - 225-летие со дня его рождения (1797-1856) и 50-летие существования премии его имени. Генрих Гейне, вероятно, родился 13 декабря 1797 года и умер в изгнании в Париже в 1856 году.

Немецкий поэт Генрих Гейне, именем которого названа премия на его родине в Дюссельдорфе Фото: akg/picture alliance

Премия имени Гейне вручается каждые два года в Дюссельдорфе, на родине поэта, людям, которые своей интеллектуальной деятельностью способствуют социальному и политическому прогрессу и служат международному взаимопониманию в соответствии с основными правами, за которые выступал немецкий поэт Генрих Гейне.

Среди лауреатов премии имени Гейне был немецко-швейцарский писатель Карл Цукмайер (Carl Zuckmayer), немецкий писатель и литературный критик Вальтер Йенс (Walter Jens), швейцарский писатель и драматург Макс Фриш (Max Frisch) и другие. В 2020 году премией имени Гейне была удостоена немецкий публицист и литературовед еврейского происхождения Рахель Саламандер (Rachel Salamander).

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