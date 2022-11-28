Украинский писатель Андрей Курков награжден в Германии

15 лет назад этой награды посмертно была удостоена Анна Политковская - за ее "Русский дневник". Сегодня в Мюнхене премию вручают украинскому писателю - за "Дневник" о войне в Украине.

В понедельник, 28 ноября, Андрею Куркову(см. заглавный снимок), одному из самых известных украинских писателей, вручают в Мюнхене престижную награду - литературную Премию имени Софи и Ганса Шолль (Geschwister-Scholl-Preis ) - в большом актовом зале Мюнхенского университета. В феврале 1943 года Софи и ее брат, участники молодежной подпольной организации "Белая роза", раскладывали антинацистские листовки в пустых аудиториях и на лестнице этого университета, за что были арестованы и казнены спустя несколько часов после вынесения приговора. Простые студенты не испугались и рисковали своей жизнью, борясь против режима национал-социализма. Лауреатов премии, учрежденной в 1980 году, объединяет то, что они не боятся говорить правду, а их произведения вселяют мужество.

О чем "Дневник" Андрея Куркова?

Ровно 15 лет назад здесь же, в Мюнхене, эту литературную премию вручали Анне Политковской - посмертно, за ее книгу "Русский дневник", которую в свое время многие называли "Хроникой гибели российской демократии". Сегодня этой высокой награды удостоен "Дневник" Андрея Куркова. Его книга, вышедшая в австрийском издательстве "Хаймон" , на немецком языке носит название "Tagesbuch einer Invasion" (дословно - "Дневник одного вторжения"). Сам автор в предисловии пишет, что этот дневник - о двух месяцах до начала войны и об уже военном времени.

Это летопись, в которую умело и искусно вплетены события последних лет, что помогает западному читателю, который, возможно, не так интенсивно следил за всеми событиями в Украине последние восемь лет, как это делали россияне, взглянуть на войну изнутри, открыть для себя историю этого государства и, возможно, понять, чем же украинский народ отличается от российского. Как пишет сам автор в своей книге, "эта война дала миру возможность лучше понять Украину".

А еще эта книга - хронология актуальных событий. Андрей Курков не упускает ни одного важного момента, документируют речи политиков, выступления украинского президента Владимира Зеленского, иногда ему внутренне явно возражая. В первых главах Андрей Курков то и дело повторяет вопрос: "Нападет ли Россия? Будет ли вторжение?" Его собеседники - друзья, знакомые, сосед по даче по имения Толя, коллеги по работе. "В этот дневник сначала вошли тексы, написанные в течение двух месяцев до войны. Потом - записки во время войны. Это - моя история, история моих друзей, знакомых и не знакомых мне людей, это - история моей страны", - пишет автор.

Первый взрыв, который Андрей Курков лично услышал из своей квартиры в родном Киеве, - это был взрыв автомобиля, в котором находился известный журналист Павел Шеремет. Автор вспоминает лето 2016 года. "Российско-украинская война, как ее называли в Украине, шла уже три года", - пишет Курков. Писатель аккуратно погружает читателя в период до 24 февраля 2022 года, знакомя его с предысторией конфликта. Он документирует и обещание Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года закончить войну с Россией в течение года.

В январе 2022 года, в то время как обстановка накаляется, обсуждается вероятность встречи президентов России и Украины на Олимпийских играх в Пекине, что, как отмечает автор, у большинства украинских политологов, вызывает беспокойство. Переговоры между Россией и Украиной без участия представителей ФРГ, Франции, США намного опаснее, чем переговоры между Россией и западными странами без участия Украины, пишет Курков. "Наверняка об этом думает и президент Украины - во время своего отпуска на лыжах и сноуборде, находясь в Карпатах в Буковеле, в лучшем месте для зимнего отдыха в Украине", - выражает свою надежду писатель.

Книга Куркова - не просто хронология событий

Два месяца до вторжения - это жизнь в предчувствии войны. Но когда 24 февраля война пришла в его дом, автор с трудом верит в случившееся. Читатель буквально переживает заново те первые дни, когда Россия вторглась на территорию соседнего государства. Дневник Андрея Куркова - очень личный рассказ, где есть и история его семьи, и его переживания, и исторические параллели, когда автор вспоминает о захвате большевиками Киева в 1919 году...

Книга "Tagebuch einer Invasion" вышла в австрийском издательстве Haymon

Эту книгу, безусловно, нужно прочитать каждому, кто считает, что хорошо разбирается в войне России против Украины. Многие события, речи, цитаты известных политиков уже знакомы читателю, но у Андрея Куркова они помещены в контекст. Тому, как президент России Владимир Путин переписывает историю, говоря об Украине, автор посвящает отдельную главу в своем дневнике. Невозможно пересказать все выводы, доводы и размышления украинского писателя - слишком много событий и деталей. Книгу нужно читать.

Андрей Курков называет Владимира Путина режиссером войны, который хочет пролить как можно больше крови. Президент Украины Владимир Зеленский, который за месяцы войны в западных СМИ предстает исключительно как герой, на страницах дневника появляется в контексте событий последних восьми лет - со всеми внутренними политическими "войнами" в Киеве.

Эта книга - летопись страшных событий, которые происходят с бесстрашными украинцами. Как в начале своего дневника отмечает сам автор, у большинства украинцев нет страха - ни перед Россией, ни перед короной. Больше всего украинский народ боится бедности. В конце книги Курков задается вопросом: что будет, если наступит такой момент, когда Запад не станет больше помогать Украине... На многие вопросы у писателя пока нет ответов. И хотя у этой книги, конечно, есть конец, им повествование не заканчивается... Писатель продолжает писать свой дневник. Ведь война тоже продолжается.

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