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Украинский писатель Юрий Андрухович
Юрий АндруховичФото: Sabine Gudath/IMAGO
ЛитератураГермания

Юрий Андрухович стал лауреатом дюссельдорфской Премии Гейне

Ольга Лебедева
34 мин. назад

Украинский писатель Андрухович является "решительным сторонником европейских ценностей, который предан свободной и независимой Украине с тесными связями с Европой", заявило жюри премии в Дюссельдорфе.

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Премия имени Генриха Гейне, присуждаемая городом Дюссельдорф, присуждена известному украинскому поэту, писателю и переводчику Юрию Андруховичу. Тем самым Дюссельдорф чествует "решительного сторонника европейских ценностей, который предан свободной и независимой Украине с тесными связями с Европой", - заявил мэр города и председатель жюри премии Штефан Келлер (Stephan Keller) вечером во вторник, 18 октября.

"Страстный приверженец европейской идеи"

Андрухович является "одним из ведущих украинских романистов, поэтов и публицистов нашего времени", отметило далее жюри. Он пишет о "ситуации индивидуума в центральноевропейской истории и настоящем", выражая при этом "резкую критику в отношении атак спецслужб, военных и юстиции", указывается в заявлении. Одновременно лауреат играет с литературными формами, переходя границы между реальностью и фантазией, а также является страстным приверженцем европейской идеи и представляет идентичность Украины как культурной нации, добавило жюри.

Кроме того, награда является знаком солидарности с Украиной и украинским народом, подчеркнул Келлер. Премия в размере 50 тысяч евро будет вручена Андруховичу 13 декабря на церемонии по случаю 225-летия рождения Гейне.

Премия Гейне присуждается с 1972 года

Премия имени Генриха Гейне считается одной из наиболее важных литературных и личных премий в Германии. Она вручается с 1972 года и была учреждена в честь 175-летия со дня рождения известного немецкого поэта. Ее присуждают раз в два года людям, которые своей интеллектуальной деятельностью способствуют социальному и политическому прогрессу, служат международному взаимопониманию.

Юрий Андрухович родился в 1960 году в Станиславове (сегодняшнем Ивано-Франковске). Он изучал журналистику во Львове и был слушателем литературных курсов в Институте Максима Горького в Москве. После распада СССР и во время "оранжевой" революции он выступал как убежденный сторонник евроинтеграции Украины. После аннексии Россией Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году он был одним из авторов сборника "Евромайдан. Хроника чувств". Андрухович является одним из самых выдающихся современных писателей и интеллектуалов Украины.

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