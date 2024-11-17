Премьер Польши: Ближайшие недели станут решающими для Киева

Ход войны России против Украины, продолжающейся более двух с половиной лет, в скором времени может измениться. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск. "Ближайшие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", - написал он в воскресенье, 17 ноября, в сети микроблогов X. Глава польского правительства не пояснил, что именно он имел в виду.

В то же время Туск не обошел стороной недавний разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). По его словам, Кремль нельзя остановить телефонными звонками. Недавняя воздушная атака стала одной из крупнейших за время боевых действий и "подтвердила, что телефонная дипломатия не способна заменить подлинную поддержку Украины единым Западом", добавил премьер Польши.

Первый с декабря 2022 года разговор Шольца и Путина

Телефонная беседа канцлера ФРГ и президента России состоялась 15 ноября и стала первым контактом политиков с декабря 2022 года. Шольц осудил войну России против Украины, призвал Путина вывести армию РФ с украинской территории и подчеркнул необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира.

Кроме того, Берлин подтвердил решимость поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько необходимо. Путин в ответ призвал учитывать интересы Москвы в области безопасности и отметил, что российская сторона не отказывалась от переговоров.

Критика в адрес канцлера ФРГ

Контакт Берлина и Москвы на высоком уровне вызвал разные реакции как в Германии, так и в других странах. Президент Украины Владимир Зеленский, с которым глава правительства ФРГ поговорил перед беседой с Кремлем, раскритиковал диалог Шольца и Путина.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал канцлера ФРГ. В то же время критика в адрес Шольца прозвучала из фракции Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза в бундестаге и входящей в правящую коалицию партии "Союз-90"/"зеленые".