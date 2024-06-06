Премьер Франции предостерег РФ от вмешательств в дела страны

Вмешательство РФ во внутренние дела других государств "может стать нашей новой мировой войной", заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в резких выражениях предостерег Россию от вмешательства во внутренние дела других государств. "Это вмешательство может стать нашей новой мировой войной", - заявил Атталь в интервью радиостанции France 2 в четверг, 6 июня. Действия РФ французский премьер назвал "манипуляциями извне, которые пытаются нас разделить".

Российское вмешательство - "яд, который пытается манипулировать общественным мнением", отметил Атталь. По его словам, РФ угрожает безопасности Франции в "новой, гибридной форме".

Гробы у Эйфелевой башни

В качестве примера вмешательства РФ Атталь указал на недавний случай, когда под Эйфелевой башней появились гробы с французским флагом и надписью "Французские солдаты Украины".

Другой пример российской провокации, приведенный французским премьером, - граффити со звездами Давида, нарисованные на парижских домах в конце октября, вскоре после начала войны Израиля против радикального исламистского движения ХАМАС.

Франция намерена бороться с иностранным вмешательством

Национальная ассамблея - нижняя палата парламента Франции - в конце марта приняла законопроект о борьбе с иностранным вмешательством. Документ предусматривает обязанность для иностранцев, занимающихся лоббированием иностранных интересов, регистрироваться в специальном реестре, а также возможность замораживать активы тех, кто подозревается в этом.

Кроме того, законопроект позволяет использовать алгоритмизированную интернет-слежку за потенциальными иностранными агентами, указывала газета Le Monde .