Кая Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

По словам Каи Каллас, на фоне войны в Украине угроза для безопасности балтийского региона стала выше, чем во время холодной войны.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала другие государства - члены НАТО значительно увеличить расходы на оборону по примеру стран Балтии. Она напомнила, что Эстония намерена в будущем году выделить на эти цели 3,2% ВВП. "И это то, к чему я призываю и на уровне НАТО", - заявила Каллас в интервью агентству dpa в преддверии ежегодной Балтийской конференции по обороне (Annual Baltic Conference on Defence/ABCD), которая откроется в Таллинне в среду, 27 сентября.

Важной темой конференции станет ситуация с безопасностью в балтийском регионе на фоне продолжающейся войны России против Украины. "Вспомните 1988 год, когда все союзники по НАТО выделяли на оборону более 2% своего ВВП. Почему? Потому что они серьезно относились к опасности", - подчеркнула Каллас. Она добавила, что сегодня эта опасность стала еще больше, чем во времена холодной войны, поскольку "война вернулась в Европу".

Кроме балтийских стран и других государств - членов Североатлантического альянса, в конференции ABCD в этом году примет участие Украина. Германию будет представлять министр обороны Борис Писториус (Boris Pistoruius).

Скандал с бизнесом мужа Каи Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, активно призывающая к усилению санкций в отношении России, в конце августа подверглась резкой критике, когда выяснилось, что ее муж Арво Халлик имеет долю в логистической компании Stark Logistics, занимающейся грузоперевозками в Россию. По данным эстонских СМИ, во время войны в Украине компания заработала на этом бизнесе 1,5 млн евро.

Халлик принес извинения за сложившуюся ситуацию и пообещал, что продаст все свои акции обратно компании и выйдет из ее правления. Кая Каллас, по словам ее мужа, о его предпринимательской деятельности не знала.

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