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Премьер Чехии: Закупка снарядов для Украины идет по графику

Лиза Ламбрехт
23 октября 2024 г.

Цель по закупке более полумиллиона артиллерийских снарядов для Украины будет выполнена в этом году, а в следующем поставки боеприпасов продолжатся, заявил Петр Фиала.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала
Премьер-министр Чехии Петр ФиалаФото: Michal Krumphanzl/CTK/IMAGO

Чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Украины реализуется в соответствии с графиком, и цель по поставкам более полумиллиона боеприпасов Киеву будет достигнута к концу текущего года, заявил в среду, 23 октября, премьер-министр Чехии Петр Фиала. Германия, наряду с Нидерландами и Данией, относится к крупнейшим донорам этого проекта, отмечает агентство dpa.

Фиала ожидает непрерывного продолжения поставок и в следующем году, однако конкретные сроки чешский премьер называть не стал. К настоящему моменту 15 стран Евросоюза и НАТО пообещали выделить около 1,6 млрд евро, чтобы закупить до 800 тысяч боеприпасов у третьих стран. Другие участники вносят свой вклад в чешскую инициативу иным способом, в том числе помогая с транспортировкой снарядов. Подробности о происхождении вооружений держатся в строгом секрете.

Чешский премьер подчеркнул, что инициатива по закупке снарядов - лишь один из аспектов поддержки, в которой нуждается Украина, уже почти три года защищающаяся от российского военного вторжения. Фиала выразил обеспокоенность в связи с приближением зимы и масштабным ущербом, нанесенным российскими обстрелами энергетической инфраструктуре Украины. Кроме того, глава правительства Чехии осудил возможное присоединение северокорейских войск к российской захватнической войне, назвав этот шаг недопустимым. "Это показывает, какую опасность режимы, подобные тем, что существуют в Северной Корее или Иране, представляют для мира во всем мире, сосуществования народов и основанного на правилах международного порядка", - подчеркнул премьер-министр.

Нидерланды выделят более 271 млн евро на артиллерийские снаряды

Ранее в правительстве Нидерландов сообщили, что выделят более 271 млн евро на артиллерийские снаряды для Киева. "Таким образом мы помогаем Украине поддержать запас боеприпасов до 2025 года и стимулируем европейскую оборонную промышленность к дальнейшему росту", - написал в сети X глава нидерландского кабмина Дик Схоф.

В феврале президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности предложил закупить в третьих странах 500 тысяч 155-миллиметровых и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов для Украины. Первая партия боеприпасов прибыла в Украину в июне.

 

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