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Чехия закупит на доходы от активов РФ снаряды для Украины

Лиза Ламбрехт
20 августа 2024 г.

Мы сможем закупить дополнительные сотни тысяч единиц столь необходимых Украине крупнокалиберных боеприпасов, сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

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Артиллерийские снаряды калибра 155 мм
Артиллерийские снаряды калибра 155 ммФото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Чехия использует часть доходов от замороженных в Европейском Союзе российских активов для закупки боеприпасов, которые передадут Украине, защищающейся от российского полномасштабного вторжения. Об этом сообщила во вторник, 20 августа, министр обороны Чехии Яна Чернохова. Решение принял Евросоюз, подчеркнула она.

"Таким образом, мы сможем закупить дополнительные сотни тысяч единиц столь необходимых Украине крупнокалиберных боеприпасов. Это еще одно доказательство доверия союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по поставке снарядов", - написала Чернохова в соцсети Х.

Она отметила, что решение не только позволит поддержать Украину с помощью ресурсов, принадлежавших России, но и сохранит государственные финансы европейских стран.

Чешская инициатива по закупке снарядов

В феврале президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности предложил закупить в третьих странах 500 тысяч 155-миллиметровых и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов для Украины. Первая партия боеприпасов прибыла в Украину в июне. Сейчас к чешской инициативе присоединились 18 стран.

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