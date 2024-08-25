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Премьер Баварии Зёдер поддерживает поставки оружия Киеву

Евгений Жуков
25 августа 2024 г.

Лидер ХСС Зёдер заявил, что в вопрос поставок оружия Украине он расходится с премьером Саксонии Кречмером. "Разве войны заканчиваются, если дать агрессору победить?" - задал он риторический вопрос в интервью ARD.

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Премьер-министр Баварии, председатель ХСС Маркус Зёдер (фото из архива)
Маркус Зёдер (фото из архива)Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил, что не поддерживает позицию своего саксонского коллеги Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer), который критикует поставки вооружений в Украину. В летнем интервью телеканалу ARD в воскресенье, 25 августа, он назвал наивной веру в то, что российский президент Владимир Путин изменит проводимую им политику, если ему удастся завоевать Украину.

Говоря о политике Путина, Зёдер привел сравнение с гитлеровской Германией: "Говоря начистоту: закончилась бы Вторая мировая война, если бы Гитлеру позволили добиться своего? Разве войны заканчиваются, если дать агрессору победить?"

Лидер ХДС заявил, что занимает по этому вопросу "четкую позицию". "У господина Кречмера своя, которую я уважаю. Но у нас она кардинально отличается", - подчеркнул Зёдер, который также критикует лидера левопопулистской партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) Сару Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), призывающую полностью прекратить военную помощь Киеву.

После атаки в Золингене Зёдер призывает расширить полномочия полиции

Комментируя нападение с ножом в Золингене, при котором погибли трое посетителей городского праздника и еще восемь получили ранения, Маркус Зёдер также призвал расширить полномочия полиции, чтобы она могла проводить выборочные проверки, например, в пешеходных зонах. По его мнению, проблема миграции в Германии выходит из-под контроля. "И у нас нет нужных инструментов, чтобы реагировать на насилие", - заявил политик в летнем интервью.

Баварский премьер также призвал к увеличению числа депортаций в Сирию и Афганистан.

На следующий день после трагедии в Золингене полиции сдался 26-летний сириец, взяв на себя ответственность за резню и заявив, что является членом террористической организации "Исламское государство". Его показания в данный момент "интенсивно проверяются", указали в полиции. Расследованием по подозрению в совершении теракта занимается Федеральная прокуратура Германии.

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