Премьер Баварии требует срочных мер по предотвращению газового кризиса

Если не принять срочных мер для предотвращения последствий возможной нехватки электроэнергии и газа для отопления, с которой Германия может столкнуться нынешней зимой, экономике страны грозит "настоящий инсульт", от которого она, возможно, уже не оправится. Такое предостережение высказал премьер-министр Баварии, председатель партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) в воскресенье, 10 июля, в летнем интервью телеканалу ARD.

По словам Зёдера, миллионы жителей ФРГ могут столкнуться с бедностью, а "тысячи, а возможно, и миллионы людей" на фоне нехватки газа для отопления жилищ придется размещать "в каких-нибудь залах". По мнению баварского политика, правительство в Берлине недооценило опасность, связанную с возможным долгосрочным прекращением поставок газа из России по газопроводу "Северный поток", который "Газпром" планирует закрыть на ремонт.

При этом Зёдер привел в пример Италию, которая недавно сообщила, что гарантировала себе полноценное снабжение газом зимой за счет новых контрактов с Катаром. "Так где же "запасной" газ для Германии?" - задался вопросом глава ХСС, напомнив, что и глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) недавно совершал визит в Катар.

Зёдер о поддержке Украины

Комментируя войну в Украине, Зёдер подчеркнул, что считает правильным помогать подвергшейся нападению России стране и выступает, в том числе, за дальнейшие поставки Киеву вооружений. Между тем политики не должны допустить, чтобы Германия "покатилась по наклонной" и миллионы людей в конечном счете столкнулись с бедностью, добавил он.

С точки зрения собеседника ARD, Германии необходимо продлить срок службы трех последних работающих в стране атомных электростанций. Списывая нежелание это делать на "упрямство" "зеленых" в правительстве, Зёдер заявил, что не понимает, почему их партнеры по правящей коалиции из Свободной демократической партии (СвДП) на фоне сложившегося серьезного положения не настаивают на ином решении.

Перед выборами в бундестаг в сентябре 2021 года многие эксперты рассматривали Маркуса Зёдера как возможного кандидата на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС. Однако тогда консерваторы выбрали на эту роль тогдашнего председателя ХДС Армина Лашета (Armin Laschet). Комментируя возможность своего выдвижения на пост канцлера на выборах 2025 года, Зёдер отметил, что таких планов у него нет.

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