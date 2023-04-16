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Маркус Зёдер
Маркус Зёдер (фото из архива, Bayerische Staatskanzlei via SVEN SIMON/IMAGO)Фото: :Bayerische Staatskanzlei via SVEN SIMON/IMAGO
ПолитикаГермания

Премьер Баварии хочет ввести в строй отключенную от сети АЭС

Екатерина Венкина
52 мин. назад

По мнению Маркуса Зёдера, Isar 2 в Баварии должна быть вновь введена в строй под ответственность земельных властей. Лидер фракции "зеленых" обвинила премьера Баварии в предвыборных заявлениях.

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder, Христианско-социальный союз) хочет, чтобы атомная электростанция (АЭС) Isar 2, отключенная от сети, была вновь введена в строй под ответственность земельных властей. Зёдер дал интервью Bild am Sonntag, которое газета опубликовала в воскресенье, 16 апреля.

"Бавария требует от федерального правительства передачи землям ответственности за дальнейшее функционирование атомной энергетики. Пока кризис не закончился и переход к возобновляемым источникам энергии не увенчался успехом, мы должны до конца десятилетия использовать все виды энергии", - заявил глава земельного кабмина. "Бавария готова взять на себя эту ответственность", - добавил он.

Кроме того, Маркус Зёдер настаивает на строительстве местного исследовательского реактора и разработках в области ядерного синтеза.

"Легко прослеживаемый маневр в предвыборной кампании"

Между тем лидер фракции "Союз-90/"зеленые" в бундестаге Бритта Хассельман (Britta Haßelmann) уже заявила, что позиция Зёдера - часть его партийной тактики. "Заявления Зёдера - легко прослеживаемый маневр в предвыборной кампании", - уверена она. Выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии запланированы на 8 октября.

В ночь на 16 апреля власти ФРГ отключили от сети три последние работавшие АЭС - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии.

Сопредседательница партии "зеленых" Рикарда Ланг (Ricarda Lang) написала в Twitter, что выход из ядерной энергетики означает "окончательное вступление в эпоху возобновляемых источников энергии".

Министр финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) полагает, что три АЭС должны остаться в резерве и не демонтироваться.

Агрессия России продлила срок работы электростанций

Решение об отказе от атомной энергетики было принято правительством Ангелы Меркель (Angela Merkel) на фоне крупной катастрофы на АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году. Последние три атомные электростанции в Германии - Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 - должны были быть окончательно отключены от сети в конце 2022 года. Однако из-за агрессивной войны России против Украины и вызванного ею энергетического кризиса правительство решило перенести срок остановки АЭС на 15 апреля.

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