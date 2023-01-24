Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

В ЕС и Центральной Азии готовятся к конференции высокого уровня в области окружающей среды. Глава по сотрудничеству представительства ЕС в Казахстане Йоханнес Баур рассказал DW о темах предстоящих дискуссий.

Cедьмая по счету Конференция высокого уровня ЕС - Центральная Азия по вопросам сотрудничества в сферах защиты климата, окружающей среды и водных ресурсов пройдет в Риме в конце феврале 2023 года, спустя четыре года после предыдущего мероприятия в Ташкенте. Ожидается, что после проведенного в Астане саммита ЕС - Центральная Азия и выдвинутых в Самарканде верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем новых инициатив, на конференции в Риме будет объявлено о существенном расширении сотрудничества между странами ЕС и Центральной Азии.

В интервью DW глава по сотрудничеству представительства ЕС в Казахстане Йоханнес Баур (Johannes Baur) рассказал, по каким направлениям в области борьбы с изменением климата Европейский Союз готов помочь странам Центральной Азии и сколько средств на региональные проекты намерены выделить европейские инвесторы.

Deutsche Welle: Господин Баур, какие основные вопросы будут рассматриваться в ходе этой конференции?

Йоханнес Баур: Эта конференция преследует две основные цели. Первая - после геополитических событий прошлого года в Европе и мире, укрепить сотрудничество между ЕС и странами Центральной Азии (ЦА). Вторая - дальнейшее стимулирование сотрудничества между центральноазиатскими странами внутри региона. Я думаю, когда речь идет об изменении климата, ЕС и ЦА сталкиваются с общими вызовами. ЕС и центральноазиатские государства являются сторонами Парижского соглашения и реализуют различные инициативы, связанные с изменением климата. ЕС поддерживает инициативы стран ЦА по адаптации к изменению климата и сокращению выбросов парниковых газов. Я полагаю, ЕС может поделиться хорошими примерами, которые могут быть внедрены в Центральной Азии.

- В ноябре прошлого года в Самарканде Жозеп Боррель объявил о запуске инициативы Team Europe по воде, энергии и изменению климата в Центральной Азии. В чем суть этой инициативы?

Йоханнес Баур Фото: EU

- На самом деле, страны-члены ЕС, такие как Франция, Италия и Германия, а также Еврокомиссия уже реализуют ряд проектов в области воды, энергии и изменения климата в Центральной Азии. Также ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. - Ред.) и ЕИБ (Европейский инвестиционный банк. - Ред.) финансируют ряд инвестиционных проектов в этих секторах в странах ЦА. Мы бы хотели в рамках этой инициативы связать все эти проекты между собой для достижения наилучшего эффекта и обеспечения координации соответствующей работы в странах ЦА. Кроме того, данная инициатива включает в себя новую программу на уровне Еврокомиссии, принятие которой ожидается уже в этом году. Несколько слов о бюджете. Первоначальный общий вклад ЕС в эту инициативу составляет 50 миллионов евро. Еще 150 миллионов евро поступит в виде вкладов от государств-членов ЕС. Эти суммы будут увеличиваться за счет новых проектов, которые появятся в ближайшие годы. Со стороны ЕС у нас будут дополнительные фонды для инвестиционных гарантий.

- А от центральноазиатских стран уже поступили какие-нибудь дополнительные просьбы, которых в ЕС не ожидали?

- Каких-то новых просьб мы еще не получали. Конференция в Риме как раз станет площадкой для обсуждения новых инициатив и их реализации в центральноазиатском регионе. Я не думаю, что от стран Центральной Азии поступят какие-нибудь совершенно неожиданные просьбы. Но мы будем внимательно слушать выступления национальных делегаций на Конференции в Риме и, конечно, адаптировать наши проекты к нуждам стран Центральной Азии.

- Кстати, между странами Центральной Азии периодически возникают споры вокруг распределения водно-энергетических ресурсов. Особенно они обостряются в период маловодья. Достаточно вспомнить серию конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном. Во многом проблема связана с тем, что в регионе до сих пор опираются на устаревшее соглашение 1992 года. Может у ЕС есть альтернативное предложение этому соглашению?

- На протяжении последних нескольких лет мы видим расширение сотрудничества между странами Центральной Азии, но мы также видим и определенные риски в будущем, в том числе и политические риски, такие как недавний конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном, что, конечно же, оказывает негативное влияние на общее региональное сотрудничество.

ЕС готов оказывать политическую и финансовую поддержку. И если в ближайшее время появится инициатива по разработке новой правовой базы для сотрудничества стран ЦА в области водно-энергетических ресурсов и охраны окружающей среды, то мы, конечно же, поддержим такую инициативу. Замечу также, что, по оценкам европейских экспертов, в принципе, водных ресурсов в регионе достаточно, но могут возникать ситации водного дефицита. Необходима более эффективная система распределения воды. Мы уверены, что альтернативы широкому сотрудничеству по совместному управлению водными ресурсами просто не существует. Это также касается и энергетических ресурсов.

- Очень заметно в Центральной Азии и в Казахстане и изменение климата. Это можно видеть по беспрецедентному таянию ледников, о чем буквально кричат представители Кыргызстана и Таджикистана. С точки зрения ЕС, что страны региона могут предпринять, чтобы не допустить климатической катастрофы?

- Все страны ЦА участвуют в реализации Парижского соглашения и взяли на себя конкретные обязательства. Например, если рассматривать объем выбросов парниковых газов в атмосферу на душу населения, Казахстан находится на 15-м месте в мире по этому показателю. Поэтому сокращение выбросов парниковых газов является приоритетом для стран региона. Это можно сделать через создание правильной законодательной базы и планирование госполитики, поддержку климатических иноваций и совершенствование стандартов "зеленого" финансирования. Недавно ЕС запустил ряд новых инициатив, включая по вопросам ВИЭ, энергоэффективности, экологии и управления отходами, а также защиты лесов. Действительно, необходимо принимать срочные меры во всех этих областях.

- Но работающие на сжигании углеводородов теплоэлектростанции пока имеют большую эффективность в выработке электроэнергии. Есть ли в Европе новые разработки по возобновляемым источникам энергии или для Центральной Азии лучшим выходом являются АЭС?

- Входящие в ЕС страны самостоятельно определяют свой энергетический баланс. ЕС не вмешивается в эти вопросы. Но ЕС активно продвигает ВИЭ, для чего у нас есть соответствующие требования и показатели. На самом деле, мы хотели бы продолжить эту политику не только в ЕС, но и в центральноазиатских странах. Наш главный фокус - поддержка ВИЭ и продвижение энергоэффективности. Эти направления станут нашими главными приоритетами.

Конечно, это не исключает того, что некоторые страны-члены ЕС могут проявить интерес к обсуждению вопросов ядерной энергетики со странами ЦА. Этот сектор требует значительных инвестиций и ресурсов, в этом секторе есть особые вызовы. Например, надо решать очень сложный вопрос по управлению отработанным ядерным топливом. В этой связи мы хотели бы сфокусироваться на поддержке ВИЭ. ЕС может поделиться опытом, как увеличить долю ВИЭ. Для Казахстана и Узбекистана важно сократить выбросы от ТЭЦ и постепенно увеличивать долю ВИЭ. Для Узбекистана, как показала нынешняя зима, такой подход может помочь получить независимость от внешних поставок. Для Казахстана наличие развитой сети ВИЭ позволит существенно улучшить качество атмосферного воздуха.

- А какие из возобновляемых источников энергии сегодня являются наиболее эффективными для получения электроэнергии? Что говорит по этому поводу опыт ЕС?

- Все зависит от географических характеристик и конкретной ситуации в каждой стране. В Кыргызстане и Таджикистане есть огромный потенциал для гидроэнергетики, который уже частично используется. В южном Казахстане, Узбекистане и Туркменистане огромный потенциал для солнечной энергетики. В Казахстане есть несколько регионов, которые входят в число самых лучших регионов в мире для развития ветроэнергетики. Опыт ЕС показывает, что необходимо иметь хороший баланс между различными источниками энергии. В отличие от Европы, в Центральной Азии есть огромные территории для строительства работающих на ВИЭ электростанций. Проблема заключается в том, что этот огромный потенциал в ЦА пока еще не используется в полной мере.

- И страны Европы готовы активно инвестировать в развитие альтернативной энергетики в Центральной Азии?

- Да, я думаю, такая готовность есть. Правительства стран-членов ЕС и институты ЕС готовы оказать поддержку, включая через техническое содействие. Есть заинтересованность со стороны европейских банков и компаний инвестировать в проекты в регионе. События в Украине и санкции против России породили новый фокус на ЦА.

- Со стороны стран Центральной Азии какие-то барьеры, которые мешают более тесному сотрудничеству с ЕС?

- Если говорить о барьерах, которые мешают развитию ВИЭ в ЦА, стоит упомянуть о том, что в Узбекистане и Казахстане ископаемые виды топлива относительно дешевые и субсидируются правительствами. Основной вызов заключается в том, как обеспечить социально приемлемый и справедливый переход к ВИЭ, поскольку в начале этого процесса потребуются огромные инвестиции. Процесс перехода должен быть сбалансированным, поскольку население стран Центральной Азии ожидает доступную электроэнергию. В принципе, ВИЭ могут это обеспечить, потому что уже сегодня выработка электроэнергии от ВИЭ дешевле чем от сжигания ископаемых видов топлива.

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