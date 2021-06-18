Председатель бундестага Шойбле опасается влияния России на выборы в ФРГ

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) опасается попыток влияния из-за границы на предстоящие в Германии парламентские выборы и формирование общественного мнения в преддверии голосования. "Опасность сравнительно велика. Мы знаем, чего можно добиться с помощью фейковых новостей. Мы также знаем из опыта прошедших выборов в других странах, что ведется настоящая пропагандистская война", - сказал он в интервью агентству dpa в субботу, 26 июня.

По словам Шойбле, не всегда ясно, откуда ведутся атаки, в то же время "обычные подозреваемые всегда отвергают обвинения даже при наличии достаточно ясных улик". Христианско-демократический политик выразил опасение по поводу того, что сравнительно большая часть населения ФРГ, несмотря на хорошую интегрированность, частично или преимущественно черпает информацию из иностранных СМИ, пусть это и легитимно.

При этом такие средства массовой информации, как RT, "очевидно, даже близко не соответствуют критериям свободы СМИ", - констатировал Шойбле, добавив, что в результате "ситуация со свободой СМИ в таких странах, как Россия или Турция, оказывает влияние и на избирателей в Германии".

Противостоять иностранному влиянию

Вольфганг Шойбле признал, что на уровне общества противостоять такому влиянию не так просто. Он выразил мнение, что какую-то пользу могла бы принести разъяснительная работа по поводу опасности манипуляции и пропаганды, проводимая в соцсетях русскоязычными влиятельными блогерами. "Свободная демократия, кстати, тоже не беззащитна, и мы должны при всем нашем желании улучшать сотрудничество с Россией постоянно доводить это российских официальных лиц, включая президента ", - добавил Шойбле.

По словам председателя германского бундестага, обществу в борьбе с кампаниями по дезинформации нужно в равной степени делать ставку на информацию, доверие и силу критических дискуссий.

Выборы в бундестаг запланированы на 26 сентября. 78-летний Вольфганг Шойбле намерен вновь баллотироваться на них.

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