 Предок кошки с большим хвостом и другие окаменелости карьера Мессель | Информация о Германии и советы туристам | DW | 08.12.2020

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По Германии

Предок кошки с большим хвостом и другие окаменелости карьера Мессель

Это место хотели превратить в свалку, но здесь нашли редкие окаменелости. 25 лет назад, 8 декабря 1995 года, карьер Мессель получил статус памятника Всемирного наследия.

Окаменелый жук, найденный в карьере Мессель около Дармштадта

Окаменелый жук, найденный в карьере Мессель около Дармштадта

Карьер Мессель (Grube Messel) находится на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад, то есть в эпоху эоцена.

Ученые уже обнаружили в этом карьере, расположенном примерно в 35 километрах от Франкфурта-на-Майне - около Дармштадта, около 30 тысяч фоссилий, кости около четырех десятков разных млекопитающих, в частности, летучих мышей и пропалеотерий. Последних сравнивают с лошадьми, хотя непосредственными их предками они не являются, а принадлежат к прервавшейся боковой ветви.

Окаменелости немецкого карьера Мессель. Фотографии

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Карьер Мессель находится в Германии на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фото - примитивная лошадь пропалеотерий.

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Слои горной породы в карьере Мессель

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый удод

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    В поисках фоссилий

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелая черепаха

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый креодонт

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Удавообразная змея

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Доисторическая лягушка

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Так называемая "кошка с большим хвостом", но на самом деле - один из самых ранних известных грызунов.

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Доисторическая летучая мышь

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелый муравьед

  • Карьер Мессель

    Окаменелости немецкого карьера Мессель

    Окаменелая руконожка

    Автор: Максим Нелюбин


Статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКОкарьеру Мессель был присвоен в декабре 1995 года. Здесь не только открыт информационно-туристический центр, но и продолжаются палеонтологические раскопки.

Восемь вопросов

Мари-Луизе Фрай (Marie-Luise Frey) изучала горное дело, геологию и металлургию в Ахене. С 2003 года работает в дирекции карьера Мессель.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с карьером Мессель?

Мари-Луизе Фрай: Если позволяет физическая форма, обязательно спуститесь к самой нижней точке горной выработки - 65 метров ниже поверхности. Также можно совершить "Экспедицию в скважину" (Expedition in das Bohrloch) - присоединиться к тематической экскурсии.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Внешняя непримечательность этого места, в котором скрыты уникальные сокровища. Их можно сравнить с алмазами, которые не сразу дают распознать свою истинную ценность.

- Что бы вы особенно рекомендовали будущим посетителям?

- Выбрать одну из экскурсий во второй половине дня, ближе к закрытию, в более спокойное время, с особенной атмосферой.

- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с карьером Мессель?

- Его масштабы, которые лучше всего можно оценить при спуске к самой нижней точке. 47 миллионов лет назад здесь находился вулканический кратер, в котором со временем образовался горючий сланец с многочисленными включениями - окаменелостями животных и растений.

- Какое время года здесь самое красивое?

- С эмоциональной точки зрения лично для меня - май и июнь, когда окружающая природа пробуждается к жизни и наполняет жизнью, если можно так сказать, сам карьер.

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- Музей фоссилий (Fossilienmuseum) в местечке Мессель, примерно в четырех километрах от карьера. Экспозиция состоит не только из найденных здесь окаменелостей, но и документов, рассказывающих о том, как местные жители боролись против планов превратить этот карьер, позже получивший статус Всемирного наследия, в свалку.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда  региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Местная кухня славится блюдами из картофеля. Среди них можно назвать Messeler Flapsch - своего рода многослойные картофельные оладьи. Тот, кто это блюдо не любит, может попробовать жидкий сыр (Kochkäse) с крестьянским хлебом.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Летом - Ваттовое мелководье, а весной - монастырский остров Райхенау.

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Карьер Мессель за 60 секунд

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

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    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

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    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

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    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

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    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

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    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

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    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

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    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

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    Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

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    Автор: Максим Нелюбин


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