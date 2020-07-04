Предок кошки с большим хвостом и другие окаменелости карьера Мессель

Карьер Мессель (Grube Messel) находится на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад, то есть в эпоху эоцена.

Ученые уже обнаружили в этом карьере, расположенном примерно в 35 километрах от Франкфурта-на-Майне - около Дармштадта, около 30 тысяч фоссилий, кости около четырех десятков разных млекопитающих, в частности, летучих мышей и пропалеотерий. Последних сравнивают с лошадьми, хотя непосредственными их предками они не являются, а принадлежат к прервавшейся боковой ветви.

Окаменелости немецкого карьера Мессель. Фотографии

Окаменелости немецкого карьера Мессель Карьер Мессель находится в Германии на месте озера, образовавшегося среди тропического леса в вулканическом кратере около 47 миллионов лет назад. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фото - примитивная лошадь пропалеотерий.

Окаменелости немецкого карьера Мессель Слои горной породы в карьере Мессель

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелый удод

Окаменелости немецкого карьера Мессель В поисках фоссилий

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелая черепаха

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелый креодонт

Окаменелости немецкого карьера Мессель Удавообразная змея

Окаменелости немецкого карьера Мессель Доисторическая лягушка

Окаменелости немецкого карьера Мессель Так называемая "кошка с большим хвостом", но на самом деле - один из самых ранних известных грызунов.

Окаменелости немецкого карьера Мессель Доисторическая летучая мышь

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелый муравьед

Окаменелости немецкого карьера Мессель Окаменелая руконожка Автор: Максим Нелюбин



Статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКОкарьеру Мессель был присвоен в декабре 1995 года. Здесь не только открыт информационно-туристический центр, но и продолжаются палеонтологические раскопки.

Восемь вопросов

Мари-Луизе Фрай (Marie-Luise Frey) изучала горное дело, геологию и металлургию в Ахене. С 2003 года работает в дирекции карьера Мессель.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с карьером Мессель?

Мари-Луизе Фрай: Если позволяет физическая форма, обязательно спуститесь к самой нижней точке горной выработки - 65 метров ниже поверхности. Также можно совершить "Экспедицию в скважину" (Expedition in das Bohrloch) - присоединиться к тематической экскурсии.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Внешняя непримечательность этого места, в котором скрыты уникальные сокровища. Их можно сравнить с алмазами, которые не сразу дают распознать свою истинную ценность.

- Что бы вы особенно рекомендовали будущим посетителям?

- Выбрать одну из экскурсий во второй половине дня, ближе к закрытию, в более спокойное время, с особенной атмосферой.

- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с карьером Мессель?

- Его масштабы, которые лучше всего можно оценить при спуске к самой нижней точке. 47 миллионов лет назад здесь находился вулканический кратер, в котором со временем образовался горючий сланец с многочисленными включениями - окаменелостями животных и растений.

- Какое время года здесь самое красивое?

- С эмоциональной точки зрения лично для меня - май и июнь, когда окружающая природа пробуждается к жизни и наполняет жизнью, если можно так сказать, сам карьер.

- Что еще стоит здесь посмотреть?

- Музей фоссилий (Fossilienmuseum) в местечке Мессель, примерно в четырех километрах от карьера. Экспозиция состоит не только из найденных здесь окаменелостей, но и документов, рассказывающих о том, как местные жители боролись против планов превратить этот карьер, позже получивший статус Всемирного наследия, в свалку.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Местная кухня славится блюдами из картофеля. Среди них можно назвать Messeler Flapsch - своего рода многослойные картофельные оладьи. Тот, кто это блюдо не любит, может попробовать жидкий сыр (Kochkäse) с крестьянским хлебом.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Летом - Ваттовое мелководье, а весной - монастырский остров Райхенау.

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