Правозащитники в ФРГ призвали прекратить депортацию в Судан

На фоне продолжающихся вооруженных боестолкновений в Судане правозащитная организация Pro Asyl, занимающаяся поддержкой соискателей убежища в Германии, призвала Берлин прекратить высылку в эту страну тех, кому было отказано в статусе беженца. "Правительство ФРГ не может и дальше смотреть, как людям угрожают отправкой в регион, где идет вооруженный конфликт", - заявил представитель Pro Asyl Тарек Алаовс (Tareq Alaows) в интервью группе изданий Redaktionsneztwerk Deutschland (RND), опубликованном в воскресенье, 30 апреля.

"Мы не можем, с одной стороны, заниматься эвакуацией людей, а с другой - депортировать их (в Судан. - Ред.)", - добавил он. По данным агентства KNA, около половины уроженцев Судана, пытавшихся получить в Германии убежище, имеют статус лиц, депортация которых была отложена. Соответственно, угроза высылки для них сохраняется.

Запрет на депортацию в Судан

Как пишет RND, министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Даниэла Баренс (Daniela Bahrens) призвала временно прекратить депортацию в Судан, а сенатор Берлина по внутренним делам Ирис Шпрангер (Iris Spranger) уже приняла соответствующее постановление. Оно не распространяется на правонарушителей, лиц, потенциально представляющих угрозу общественной безопасности, и тех, кто "упорно препятствует установлению их личностей", уточнили в ведомстве.

По данным правительства ФРГ, в 2022 году депортация в Судан производилась 11 раз. Согласно статистике Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в марте было зарегистрировано 183 прошения об убежище от граждан Судана, одного человека признали претендентом на получение убежища, 21 человеку был присвоен статус беженца. На данный момент в BAMF находятся на рассмотрении 297 заявлений от суданцев.

Конфликт в Судане

C 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между Абделем Фаттахом аль-Бурханом - главой Переходного суверенного совета, который де-факто является президентом страны, - и замруководителя совета Мохаммедом Хамданом Дагало, возглавляющим Силы быстрого реагирования.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. Регулярная армия и RSF тогда совместно поддержали народные выступления. После свержения аль-Башира военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства, но в октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране полностью перешла к генералу аль-Бурхану. Лидер RSF Мохаммед Хамдан Дагало возглавил движение, пообещавшее привести Судан к демократии.

Эвакуация из Судана

Между тем в ночь на 30 апреля министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что со дня начала операции по эвакуации граждан из Судана 25 апреля воздушным путем оттуда было вывезено 1888 подданных королевства. "Теперь работа будет сосредоточена на помощи оставшимся", - добавили в МИД.

Со своей стороны Госдепартамент США указал вечером 29 апреля, что автобусный конвой, вывозящий граждан страны из столицы Судана Хартума, добрался до Порт-Судана, откуда американцы и другие лица с правом выезда будут отправлены морским путем в город Джидда в Саудовской Аравии. Днем ранее СМИ США писали, что автобусный конвой вывез из Хартума около 300 человек.

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