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ХартумФото: Stringer/REUTERS
ПолитикаСША

США начали организованную эвакуацию своих граждан из Судана

Павел Мыльников
26 мин. назад

Автобусный конвой под присмотром беспилотников вывез из Хартума около 300 граждан США, пишет NYT. С момента обострения конфликта в Судане многие государства начали эвакуацию своих граждан из этой страны.

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США начали организованную эвакуацию своих граждан из Судана, пишет американское издание The New York Times (NYT) в пятницу, 28 апреля. По данным газеты, ранее в этот же день из Хартума выехал автобусный конвой, который доставит около 300 американцев к Красному морю. В целях защиты транспорт находится под наблюдением беспилотных летательных аппаратов с вооружением. Этот эвакуационный маршрут используют ООН и другие страны, отмечает NYT.

Госдепартамент: Судан уже покинули сотни граждан США

С момента обострения конфликта в Судане эту африканскую страну покинули уже несколько сотен граждан США сухопутным, морским или воздушным путем, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы  Госдепартамента США Ведант Пател. В то же время Вашингтон не может гарантировать безопасность и продолжительность работы эвакуационных коридоров, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Некоторые страны приступили к организованному вывозу своих граждан из Судана еще раньше. Так, Великобритания с 25 апреля эвакуировала 1573 человека, большинство из них составляют британские подданные, сообщили в Лондоне. Германия вывезла самолетами вооруженных сил ФРГ более 700 человек, в том числе около 200 немцев. Франция к 27 апреля эвакуировала 936 человек.

Обострение конфликта в Судане

С 15 апреля в Судане резко обострился конфликт между регулярной армией во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования, которые возглавляет Мохаммед Хамдан Дагало. Боевые действия уже привели к гибели сотен людей и тысячам раненых.

В Судане, пострадавшем от глубокого экономического кризиса, в 2019 году на фоне массовых протестов был свергнут диктатор Омар аль-Башир, правивший страной на протяжении многих десятилетий. После этого военные и гражданские группы договорились о формировании переходного правительства. В октябре 2021 года в Судане произошел путч, в результате которого власть в стране перешла к генералу аль-Бурхану.

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