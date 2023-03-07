Правозащитники сообщают о задержании в Беларуси стрелков

По сведениям правозащитного центра "Весна", среди задержанных в Беларуси - участник чемпионатов по стрельбе. Предположительно, задержания связаны со взрывами на аэродроме в Мачулищах. Лукашенко подтвердил факт диверсии.

Белорусским правозащитникам стало известно о задержании в Минске спортсменов-стрелков. Как сообщает во вторник, 7 марта, правозащитный центр "Весна", среди задержанных - участник нескольких республиканских чемпионатов по стрельбе. Причина задержания неизвестна, но родственники полагают, что она может быть связана с диверсией в Мачулищах, говорится в Telegram-канале "Весны".

По информации издания "Наша Нива" , в течение нескольких дней белорусские органы госбезопасности задержали уже десятки представителей стрелковых клубов, страйкболистов и реконструкторов, их "активно допрашивают на предмет знакомства" с человеком, которого называют "Якутик". "Деталей массовых облав мы не знаем. Сигналы приходят противоречивые и без особых деталей", - отмечает "Наша Нива". При этом изданию известно, что кого-то из задержанных через несколько дней выпустили из КГБ под подпиской о неразглашении.

Лукашенко заявил о задержании "террориста", причастного к атаке на самолет А-50 в Мачулищах

Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 марта на церемонии вручения государственных наград, что сотрудники силовых органов задержали более 20 человек по подозрению в подрыве российского самолета-разведчика А-50 на аэродроме в Мачулищах. По словам Лукашенко, главный подозреваемый, который был задержан близ деревни Боровляны под Минском, - проживавший в Крыму уроженец Кривого Рога с гражданством России и Украины, который был "завербован спецслужбой Украины". Лукашенко утверждает, что диверсию совершил специально подготовленный и снабженный новейшей техникой украинский "террорист".

Подтвердив факт атаки на самолет ДРЛО, Лукашенко заявил, что машина получила незначительные повреждения и тем не менее А-50 был отправлен в Россию "на обслуживание", а в Беларусь прислали другой самолет.

Взрывы на белорусском военном аэродроме в Мачулищах под Минском произошли утром 26 февраля. Объединение бывших белорусских силовиков BYPOL сообщило, что в результате диверсии серьезно поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, который использовался для наведения ракет на цели в Украине. По данным BYPOL, взрывы повредили переднюю и среднюю секции А-50, а также радиолокационную антенну, а активисты, причастные к атаке, смогли покинуть Беларусь.

По данным группы "Беларускі Гаюн", самолет ДРЛО А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608 прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня он сделал 12 вылетов. Его предыдущий прилет на белорусскую территорию был зафиксирован 24 февраля 2022 года. Всего у ВКС РФ имеется 9 таких самолетов, из них 6 усовершенствованных, пишут активисты.

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