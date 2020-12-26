Правозащитники: Полиция в Хабаровске задерживает в основном между акциями

С начала акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - в период с 11 июля по 1 декабря - там было зафиксировано в общей сложности 185 задержаний. Об этом говорится в сводном обзорном докладе правозащитного медиапроекта "ОВД-Инфо", который тот опубликовал в понедельник, 28 декабря.

По данным правозащитников, 64 задержания приходится на 15 протестных мероприятий, еще 121 - на другие временные отрезки. Исходя из данной статистики, составители отчета пришли к выводу, что полиция "предпочитает задерживать участников не на самих акциях, а между ними". "Сам по себе такой метод преследования широко распространился в России с конца 2017 года", - утверждают авторы публикации.

Наиболее часто в отношении протестующих возбуждались дела по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшей создание помех объектам транспортной или социальной инфраструктуры). Связано это с тем, что многие акции проходили в формате шествия.

Однако применялись и уголовные статьи - в частности, статья 212.1 УК - о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Она задействовалась один раз. Уголовная статья 318 - о применении насилия к представителю власти - фигурировала три раза. Дважды - в связи с силовым разгоном акции 10 октября. В отношении еще одного лица ведется проверка на предмет возбуждения дела.

Дело Сергея Фургала и протесты в Хабаровске

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал во втором туре выборов краевого губернатора в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, на тот момент руководившего регионом. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

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