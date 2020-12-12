Сергей Фургал намерен подать иск о клевете к гостелеканалу "Россия 24"

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал намерен подать иск о клевете к государственному телеканалу "Россия 24". Об этом член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович сообщила в воскресенье, 27 декабря. По ее словам, Фургал увидел репортаж, в котором его назвали участником организованной преступной группировки по кличке "Доктор". "Фургал был ужасно зол. У него просто нет слов, чтобы прокомментировать то, что он увидел по государственному каналу", - сказала Литвинович. Она добавила, что Фургал будет говорить со своими адвокатами, чтобы подать на телеканал в суд.

Экс-губернатор объяснил появление репортажа недостатком у следствия аргументов, которые позволили бы осудить его. "Поэтому власти решили готовить общественное мнение к тому, что он какой-то злобный бандит", - приводит Литвинович слова Фургала.

Кроме того, Литвинович рассказала, что Фургалу вернули письма, которые он отправлял из следственного изолятора "Лефортово". Это не первый подобный случай с бывшим главой Хабаровского края, добавила Литвинович. По ее словам, "такое издевательство" происходит в Лефортово только с ним.

Дело Сергея Фургала и протесты в Хабаровске

Известный в Хабаровском крае предприниматель Сергей Фургал во втором туре выборов краевого губернатора в сентябре 2018 года с большим преимуществом опередил представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта, на тот момент руководившего регионом. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

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