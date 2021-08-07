Правозащитники назвали военными преступлениями атаки на Израиль

Ракетные обстрелы Израиля, совершенные в мае 2021 года радикальным исламистским движением ХАМАС и другими вооруженными группировками палестинцев из сектора Газа, являются военными преступлениями. Об этом международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила в четверг, 12 августа. В направлении израильских городов были запущены "тысячи неуправляемых ракет", подчеркнул исполнительный директор HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке Эрик Гольдштейн. Организация особо выделила необходимость привлечь Международный уголовный суд к расследованию палестино-израильского конфликта.
По данным правозащитников, в результате атак с 10 по 21 мая погибли 12 мирных жителей Израиля, а десятки человек получили ранения. Кроме того, в ряде случаев нацеленные на израильскую территорию ракеты разрывались на территории сектора Газа, что приводило к гибели гражданских лиц, отметили в HRW. Ракеты, запущенные палестинскими группировками, не имеют систем наведения, что делает их крайне неточными, указали в организации.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа.
По сведениям израильских властей, большинство ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ армия Израиля нанесла артиллерийские и авиационные удар по позициям палестинских группировок в секторе Газа.
В конце того же месяца вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад", положив конец массированным обстрелам с обеих сторон. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия.
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Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель