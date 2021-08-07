 Правозащитники назвали военными преступлениями атаки на Израиль | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2021

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Мир

Правозащитники назвали военными преступлениями атаки на Израиль

ХАМАС и иные вооруженные группировки палестинцев с 10 по 21 мая обстреливали Израиль "тысячами неуправляемых ракет" из сектора Газа, заявили в Human Rights Watch. Это привело к гибели мирных жителей.

Перехват ракет из сектора Газа системой ПВО Железный купол

Перехват ракет из сектора Газа, май 2021 года

Ракетные обстрелы Израиля, совершенные в мае 2021 года радикальным исламистским движением ХАМАС и другими вооруженными группировками палестинцев из сектора Газа, являются военными преступлениями. Об этом международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила в четверг, 12 августа. В направлении израильских городов были запущены "тысячи неуправляемых ракет", подчеркнул исполнительный директор HRW по Ближнему Востоку и Северной Африке Эрик Гольдштейн. Организация особо выделила необходимость привлечь Международный уголовный суд к расследованию палестино-израильского конфликта.

По данным правозащитников, в результате атак с 10 по 21 мая погибли 12 мирных жителей Израиля, а десятки человек получили ранения. Кроме того, в ряде случаев нацеленные на израильскую территорию ракеты разрывались на территории сектора Газа, что приводило к гибели гражданских лиц, отметили в HRW. Ракеты, запущенные палестинскими группировками, не имеют систем наведения, что делает их крайне неточными, указали в организации.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. 

По сведениям израильских властей, большинство ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В ответ армия Израиля нанесла артиллерийские и авиационные удар по позициям палестинских группировок в секторе Газа.

В конце того же месяца вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад", положив конец массированным обстрелам с обеих сторон. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия.

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    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

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    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

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    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

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    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

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    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

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    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

  • Palästina Gazastreifen | Israelischer Luftschlag auf Beit Lahia

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотреть видео 02:11

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