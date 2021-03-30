Правозащитник: Премия свободы абсолютно заслужена Юрием Дмитриевым

В пятницу, 29 октября, в канун отмечаемого в России Дня памяти жертв политических репрессий, в Осло состоится церемония вручения Премии свободы имени академика Сахарова, присужденной Норвежским Хельсинкским комитетом председателю карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву. Генеральный секретарь комитета Гейр Хеннеланд так обосновал данный выбор: "Дмитриев известен своей работой по выявлению жертв советского террора в Карелии, где десятки тысяч человек были застрелены без суда и следствия и похоронены в братских могилах... Вы можете провести черту от времени, когда Андрей Сахаров был политическим заключенным, от его борьбы за то, чтобы Россия взглянула в лицо своему прошлому и важности документирования правды для предотвращения новых злодеяний, вплоть до борьбы Юрия Дмитриева в современной России".

Сам Дмитриев принять эту премию не сможет - он находится в следственном изоляторе Петрозаводска в связи с обвинением в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему. Соратники Дмитриева считают уголовное дело сфальсифицированным, а обвинения председателю карельского "Мемориала" - политически мотивированными .

Корреспондент DW побеседовал с одним из ближайших друзей Юрия Дмитриева и соавтором его книги "Место памяти Сандармох", руководителем центра "Возвращенные имена" Анатолием Разумовым.

Deutsche Welle: Решение о присуждении Юрию Дмитриеву премии норвежского Хельсинкского комитета было принято 21 мая этого года - в день рождения великого ученого и правозащитника. Но ведь было понятно, что сам председатель карельского "Мемориала" не сможет ее принять...

Анатолий Разумов: Как только мы узнали об этом решении, мы сразу же сообщили об этом Юрию. А о том, что вручение состоится именно 29 октября, стало известно недавно. И, конечно, теперь нам понятно, что самому ему приехать в Осло не удастся. Но когда решение только было принято, мы ведь не знали, когда он освободится, и даже немного рассчитывали, что вдруг летом Верховный суд России скажет свое слово, и Юрий Дмитриев будет освобожден. И тогда бы премию ему вручили лично - это был бы лучший вариант.

Но теперь мы знаем, что этого, к сожалению, не случилось, и даже его дочь Екатерина не сможет приехать на вручение. Тем не менее, сама церемония состоится в назначенный день, Международный "Мемориал" следит за этим событием и будет освещать его на своем сайте.

- 21 октября вы были в Петрозаводске, где вам разрешили часовое свидание с Юрием Дмитриевым. Расскажите, как он выглядит, как чувствует себя, о чем говорит?

- Это было мое второе свидание с Юрием, причем первый раз свидание было еще до второго его оправдания. В своей просьбе я мотивировал необходимость свидания тем, что нам нужно обсудить второй том книги "Место памяти Сандармох". У меня уже есть рабочая обложка, сейчас идет верстка. И по электронной почте я получил сообщение о том, что свидание разрешено.

В следственный изолятор я пришел с дочерью Юрия Алексеевича Екатериной. Выглядел он весьма прилично, он ведь болел в начале октября, и мы очень переживали, но сейчас он уже оправился...

- У него был коронавирус?

- Сложно сказать. Ему не объявили диагноз, но у него повышалась температура, ему кололи антибиотики, после этих уколов он чувствовал сильную усталость и недомогание, ему было трудно работать.

Но сейчас он выглядит, как обычно, собранным, шутит, балагурит, принимает приветы и передает их всем друзьям на воле. И мы очень хорошо обсудили готовящийся к печати второй том книги памяти. Ведь одно дело, когда бежишь за конвоем и, запыхавшись, пытаешься задать короткие вопросы, а тут все-таки целый час свободной беседы.

- О чем будет второй том книги "Место памяти Сандармох"?

- Вообще, это будет семитомник. И в каждом томе мы будем давать примерно по тысяче кратких биографических справок расстрелянных, которые были накоплены за последние 20 лет - со дня издания первой книги о Сандармохе. Мы сверяем это с другими книгами памяти, с доступными нам электронными ресурсами и вносим уточнения почти в каждую справку. Затем следуют биографические очерки, полученные от родственников погибших, либо от исследователей их биографий. И в каждом томе будет, примерно, 12 - 13 таких основательных очерков с иллюстрациями. После этого будет документальный раздел, причем, часть материалов, которые мы вводим туда, раньше вообще никогда не публиковалась. И это очень важно, ведь это - документы о том месте злодеяния, в которое был превращен Сандармох.

И, наконец, третий раздел - это современное состояние места памяти. Здесь будет статья Эмилии Слабуновой (экс-председатель партии "Яблоко" - DW) о том, что делается вокруг Сандармоха, и очень большой очерк Максима Лялина о проекте "Сандармох - возвращение имен" с фотографиями памятных знаков, установленных здесь в последние годы. И я очень жду что сам Юрий пришлет нам свое послесловие, где, надеюсь, будет отражено и событие, которое состоится 29 октября.

Презентацию второго тома мы проведем в Петрозаводске, Петербурге и Москве. И Юрий говорит: ну, если меня к тому времени еще не будет на свободе, то я поприветствую всех моих друзей отсюда.

- А какие у вас ощущения - чем, в конце концов, может закончиться этот процесс?

- Он очень сильный духом человек, и, безусловно, мы думаем, что придет час свободы. Конечно, внутренняя свобода всегда с ним, но я говорю о том дне, когда мы обнимемся за пределами тюремных стен. При этом я не исключаю и того, что Юра совсем скоро будет освобожден. Все-таки, в слишком подлое и глупое состояние загнали себя те, кто организовывал это дело.

- Кроме того, к нему привлечено большое международное внимание...

- Да,и, кстати, это - не первая международная премия, которую получает Юрий Алексеевич Дмитриев (в частности - франко-германская премия "За права человека и верховенство права", премия шведского Фонда памяти Анны Дальбек, польский Золотой Крест Заслуги - DW) . О нем писали и в The New York Times, и в Le Monde, в газетах Германии, Польши, Финляндии, и других стран, особенно тех, чьи уроженцы были убиты и закопаны в Сандармохе, кого особенно накрывал советский государственный террор.

Так что эта награда им абсолютно заслужена, и я очень рад за Юрия Алексеевича.

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