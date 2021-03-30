Защита Юрия Дмитриева обжаловала его приговор в ЕСПЧ

Приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву обжалован в Европейском суде по правам человека. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Как указывается в сообщении, юристы "Мемориала", представляющие интересы Дмитриева указывают, что в отношении их подзащитного был нарушен целый ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, речь идет остатье 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статье 7 (наказание исключительно на основании закона), статье 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). Адвокаты назвали дело Дмитриева "политически мотивированным". "Контекст, в котором происходит преследование Юрия Дмитриева, и усилия, предпринимаемые провластными СМИ по публичному очернению не только его самого, но и его дела, выявляет его подлинную цель: объяснить обществу наказуемость активной гражданской и исследовательской позиции и показать методы расправы за такую деятельность", - отмечают в "Мемориале".

Преследование Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

Впервые Дмитриев был задержан в 2016 году по подозрению в изготовлении порнографических фотографий приемной дочери и находился под стражей с декабря 2016 по январь 2018 года. По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 годы фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и, используя эти снимки, изготовлял порнографические материалы. Сам историк утверждал, что делал снимки дочери раз в месяц, чтобы наблюдать за ее физическим развитием, а после того, как девочка подросла, перестал ее фотографировать.

Петрозаводский городской суд в апреле 2018 года полностью оправдал Дмитриева по этим статьям, но объявил историка виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 года ограничения свободы. В июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а в июле 2020-го Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней приемной дочери.

В сентябре Верховный суд региона увеличил приговор до 13 лет колонии строгого режима. Кремль отказался оценивать решение Верховного суда Карелии, а в Берлине и Париже призвали власти РФ прекратить преследование историка.

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