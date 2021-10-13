Верховный суд РФ не будет рассматривать жалобу историка Юрия Дмитриева

Верховный суд России отказал карельскому историку Юрию Дмитриеву в рассмотрении его кассационной жалобы на приговор карельского суда, по которому его признали виновным по статье о сексуальном насилии над ребенком и приговорили к 13 годам колонии строго режима. Решение об этом вынесено во вторник, 12 октября, в Москве.

Дмитриеву в разное время предъявлялись обвинения в различных преступлениях. Дважды он представал перед судом, но был оправдан по наиболее тяжким преступлениям, связанным с его приемной дочерью. Однако в сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, вынесенный Петрозаводским горсудом, а также увеличил срок обвинительной части решения в 3,5 до 13 лет.

В центре "Мемориал", карельское отделение которого возглавлял Дмитриев, неоднократно заявляли о его невиновности, связывая преследование историка с его правозащитной деятельностью. В поддержку Дмитриева была организована общественная акция.

Юрий Дмитриев известен как один из открывателей крупного места захоронений жертв политических репрессий в Карелии и составитель книги памяти жертв политических репрессий в этой республики в 1930-1940-е годы. В его защиту выступали Союз журналистов Карелии и известные деятели культуры.

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