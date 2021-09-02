 Верховный суд России пересмотрит дело историка Юрия Дмитриева | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2021

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Россия

Верховный суд России пересмотрит дело историка Юрия Дмитриева

Глава карельского "Мемориала" осужден на 13 лет по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Правозащитники уверены, что историка преследуют по политическим причинам.

Юрий Дмитриев

Верховный суд России запросил для проверки материалы дела главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" историка Юрия Дмитриева, осужденного на 13 лет по обвинению в "насильственных действиях сексуального характера" (ч. 3,4 ст. 132 УК), сообщили в четверг, 2 сентября, российские СМИ со ссылкой на картотеку на сайте суда.

Адвокаты обжаловали приговор в Верховном суде РФ в конце июня. Решение истребовать дело было принято в последний день срока, предусмотренного на рассмотрение заявления. В феврале текущего года Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Дмитриеву без изменений, "несмотря на нарушения, имевшие место при пересмотре дела в апелляции", сообщили юристы.

Дело Юрия Дмитриева

Юрий Дмитриев был задержан в 2016 году по обвинению в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. Спустя два года историка оправдали, но позднее суд отменил оправдательный приговор. В 2018 году к обвинению добавилось еще одно дело - о насильственных действиях против ребенка. Летом 2020 года Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии. Историк свою вину не признал.

В конце сентября того же года Верховный суд Карелии увеличил наказание по первой статье до 13 лет. При этом он отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда Петрозаводска.

На посту директора Дмитриев изучал обнаруженные им массовые захоронения в Сандармохе и Красном Бору. Всего было зафиксировано и отмечено около 150 могильных ям, в которых могли находиться около 4500 тел людей, расстрелянных в годы сталинских репрессий.

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 04:40

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала" (31.05.2017)

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