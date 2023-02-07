Правительство Норвегии намерено выделить Киеву 6,8 млрд евро

Правительство Норвегии намерено выделить Украине 75 миллиардов норвежских крон (6,8 млрд евро) в рамках многолетнего пакета помощи, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре в понедельник, 6 февраля.

По его словам, средства предполагается использовать для пакета военной и гражданской помощи. Программа рассчитана на пять лет, однако ее еще должен одобрить парламент в Осло. Бывшая премьер-министр Эрна Сульберг, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны, заявила о своей поддержке долгосрочной помощи Украине.

В первый год деньги будут распределены между военной и гуманитарной помощью поровну, но в будущем этот баланс может измениться. Ранее Стёре рассказывал, что Норвегия может направить на помощь Украине часть своих возросших нефтяных доходов. "Мы считаем, что это оправданно. В наших национальных интересах, чтобы Украина не проиграла эту войну, у нас есть простор для действий благодаря экстраординарным доходам от нефтяного сектора", - сказал он.

Норвегия намерена выделить 450 млн евро в год странам, пострадавшим от войны

Кроме того, правительство Норвегии предлагает собственную программу помощи южным странам, которые особенно сильно пострадали от последствий войны в Украине. В рамках этой инициативы Норвегия планирует ежегодно выделять еще пять миллиардов крон (450 миллионов евро) на гуманитарную помощь и продовольствие.

"Благодарен норвежскому народу, правительству и лично премьер-министру Йонасу Гар Стёре за объявление о новом беспрецедентном 5-летнем пакете помощи на сумму 75 миллиардов норвежских крон. Это весомый вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное восстановление", - прокомментировал инициативу президент Украины Владимир Зеленский.

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