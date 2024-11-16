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Кабмин Нидерландов избежал раскола из-за обвинений в расизме

Екатерина Венкина
16 ноября 2024 г.

Коалиционные партии в кабмине Нидерландов предотвратили его раскол. "В правительстве не было и нет расизма", - заявил премьер.

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Дик Схоф, премьер-министр Нидерландов (фото из архива)
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф (фото из архива)Фото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

Коалиционные партии в правительстве Нидерландов предотвратили его раскол и разрешили свой спор по поводу якобы расистских высказываний ряда министров. После многочасовых кризисных переговоров в Гааге премьер-министр Дик Схоф заявил в пятницу, 15 ноября, что коалиция остается у руля.

"В правительстве не было и нет расизма", - привело слова главы кабмина агентство dpa.

Кризис был вызван предположительно оскорбительными высказываниями министров о мусульманах и марокканцах в Нидерландах после нападений на израильских футбольных фанатов в Амстердаме на прошлой неделе.

Госсекретарь и уроженка Марокко подала в отставку

В результате уроженка Марокко, госсекретарь по социальным и таможенным вопросам министерства финансов Нора Ашахбар подала в отставку. Остальные министры от партии "Новый общественный договор" (NSC) решили остаться в правительстве, констатировало агентство dpa. Ашахбар занимала пост председательницы NSC.

Лидер крупнейшей в Нидерландах правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс 13 ноября обвинил "марокканцев" в нападениях на израильских футбольных фанатов, утверждая, что они "хотят уничтожить евреев", и рекомендуя депортировать причастных к произошедшему, если они имеют двойное гражданство, передавало агентство Reuters.

Руководитель парламентской оппозиции Франс Тиммерманс, в свою очередь заявил, что расистские высказывания - "в порядке вещей" для нынешнего кабмина.

Нападения на израильских болельщиков в Амстердаме

Вечером 7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом" в Амстердаме. Некоторые из атаковавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков в разных районах города. Полиция заявила о госпитализации пяти человек. У пострадавших - травмы от побоев и ножевые ранения. Свыше 60 человек были задержаны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолета для возвращения в страну израильских граждан. Он потребовал от нидерландских властей "быстрых и решительных действий" в отношении участников беспорядков для обеспечения безопасности граждан Израиля. Находящихся в Амстердаме израильтян МИД Израиля призвал не покидать гостиницы.

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