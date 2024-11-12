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Антисемиты устроили беспорядки в Амстердаме

Александра Иванова
12 ноября 2024 г.

Десятки пропалестински настроенных вандалов, выкрикивая антисемитские лозунги, громили автомобили и подожгли трамвай в столице Нидерландов.

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Трамвай в Амстердаме, пострадавший от нападения антисемитов, 11 ноября 2024 года
Трамвай в Амстердаме, пострадавший от нападения антисемитовФото: AP/picture alliance

Несколько десятков пропалестински настроенных молодых мужчин вечером в понедельник, 11 ноября, устроили беспорядки в западном районе Амстердама. Как сообщила полиция, правонарушители корежили автомобили и велосипеды, а также забрасывали уличный транспорт петардами. При этом они выкрикивали лозунг "Свободу Палестине" (Free Palestine) и называли евреев "раковой опухолью".

Кроме того, вандалы атаковали трамвай. Они разбили в нем стекла, забросали петардами и пытались поджечь. Пассажирам удалось спастись.

Мобильное подразделение полиции очистило место происшествия. Как сообщает немецкий новостной телеканал ntv, к позднему вечеру там установилось относительное спокойствие. Полиция провела ряд задержаний. Информации о возможных пострадавших к моменту публикации не поступало.

Нападение на израильских футбольных болельщиков

7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом". Многие из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

В Израиле случившееся назвали антисемитскими погромами, мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о "взрыве" антисемитизма, какого "не наблюдалось уже давно". Многие европейские и мировые лидеры подчеркнули тогда, что нападения на израильтян напоминают о самых темных страницах истории.

10 ноября в Амстердаме вновь прошел пропалестинский митинг, по результатам которого были задержаны десятки человек.

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