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Германия: Более 500 антисемитских деяний в третьем квартале

Сергей Ромашенко
4 ноября 2024 г.

Со времени нападения ХАМАС на Израиль год тому назад в Германии резко выросло число правонарушений на почве антисемитизма. Только в третьем квартале было зафиксировано более полутысячи таких деяний.

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Протесты в Берлине против антисемитизма (фото из архива)
Протесты в Берлине против антисемитизма (фото из архива)Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/Sipa USA/picture alliance

В Германии по-прежнему совершается большое количество правонарушений на почве антисемитизма. Только за третий квартал 2024 года в стране было совершено 502 таких деяния, сообщила в понедельник, 4 ноября, газета Rheinische Post со ссылкой на данные Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). Из этого числа 20 сопровождались насилием, а 24 - нанесением телесных повреждений.

В статистике учитывается и теракт в Золингене, в результате которого погибли три человека. По данным следственных органов, 91 подозреваемый связан с правым политическим спектром. 88 из числа этих подозреваемых совершили антисемитские преступления на почве ксенофобии, а в 16 случаях была зафиксирована религиозная подоплека.

Количество антисемитских деяний остается высоким

Это означает, что число преступлений на почве антисемитизма в ФРГ остается высоким, тем более что, как правило, данные впоследствии корректируются в сторону повышения. Так во втором квартале текущего года BKA сначала сообщило о 715 антисемитских преступлениях, но впоследствии количество было скорректировано до 1389.

В годовом исчислении число преступлений на почве антисемитизма в ФРГ почти не изменилось - в третьем квартале 2023 года сначала сообщалось о 540 таких деяниях. Впоследствии это число было скорректировано до 1028.

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