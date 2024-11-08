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ПолитикаНидерланды

В Амстердаме напали на футбольных болельщиков из Израиля

Сергей Ромашенко
8 ноября 2024 г.

В результате многочисленных нападений пострадали не менее десяти израильтян, пять человек госпитализированы. Постпред Израиля в ООН Данни Данон назвал случившееся на улицах Амстердама погромом.

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Беспорядки в Амстердаме
Беспорядки в АмстердамеФото: Mouneb Taim/Anadolu/picture alliance

В столице Нидерландов Амстердаме люди в масках вечером в четверг, 7 ноября, напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом". Некоторые из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские лозунги. Нападавшие также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

По различным данным, пострадали от десяти до тридцати израильских болельщиков. Как пишет израильская газета "Едиот Ахронот", перед игрой болельщики израильского клуба сняли вывешенный на улице флаг Палестины. Полиция Амстердама также сообщила, что на улице Рокин неустановленные лица сорвали с фасада здания палестинский флаг. Когда именно это произошло - до или после матча - не уточняется. После игры на израильтян напали в нескольких районах Амстердама. У пострадавших побои и ножевые ранения.

МИД Израиля сообщил, что ранения получили 10 человек, с двумя израильтянами связаться не удалось. Представители полиции Нидерландов рассказали, что поступил ряд сообщений о драках в центре города. По данным полицейских, после беспорядков были задержаны более 60 человек, пять человек госпитализированы.

Постпред Израиля в ООН назвал случившееся погромом

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон опубликовал в соцсети Х кадры нападения и назвал случившееся "погромом". "Это истинные лица сторонников радикального терроризма, с которым мы боремся. Западный мир должен проснуться! ООН должна незамедлительно и ясно осудить насилие со стороны палестинцев и их сторонников. Власти Нидерландов должны сейчас же принять решительные меры против терроризма", - подчеркнул он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился немедленно отправить в Нидерланды два самолета для возвращения в страну израильских граждан. Он потребовал от нидерландских властей "быстрых и решительных действий" в отношении участников беспорядков для обеспечения безопасности граждан Израиля. Находящихся в Амстердаме израильтян МИД Израиля призвал не покидать гостиницы.

 

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