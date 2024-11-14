Амстердам: Задержаны около 300 пропалестинских демонстрантов

На центральной площади Дам снова собрались несколько сотен радикально настроенных людей, вновь нарушив запрет городских властей на массовые собрания, введенный после нападений на болельщиков израильского клуба "Маккаби".

Спустя почти неделю после нападения на болельщиков израильского клуба "Маккаби" в Амстердаме, голландская полиция арестовала около 300 пропалестинских демонстрантов, которые не подчинились последующему за нападением запрету на проведение массовых собраний в столице Нидерландов. "Полиция задержала 281 человека на демонстрации на площади Дам", - говорится в отчете полиции в соцсети Х, опубликованном в ночь на четверг, 14 ноября.

Полиция приказала собравшимся уйти, но многие не подчинились, сообщил корреспондент агентства AFP с места событий. "Некоторые ушли добровольно. Оставшиеся демонстранты были окружены полицейскими", - добавили в полиции, уточнив, что часть из них увезли на автобусах в отдаленные от центра районы, часть была доставлена в отделения полиции. По словам AFP, демонстранты были одеты в так называемые палестинские шарфы и скандировали лозунги "Амстердам говорит "нет" геноциду" и "Свободу Палестине". Некоторые из них оказали ожесточенное сопротивление при задержаниях.

Это уже третий по счету пропалестинский митинг в Амстердаме после нападения на болельщиков 7 ноября. Журналист-расследователь Дэвид Коллиер опубликовал в соцсети X видео потасовки на площади. На нем видно, что большую часть собравшихся составляли подростки и молодежь. "Если вы думаете, что все закончится в Амстердаме, или думаете, что все закончится на евреях - вы сильно ошибаетесь", - написал он.

Нападение на израильских футбольных болельщиков

7 ноября в Амстердаме люди в масках напали на израильских болельщиков после матча Лиги Европы между местным "Аяксом" и "Маккаби". Многие из нападавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

В Израиле случившееся назвали антисемитскими погромами, мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о "взрыве" антисемитизма, какого "не наблюдалось уже давно". Многие европейские и мировые лидеры подчеркнули, что нападения на израильтян напоминают о самых темных страницах истории.

10 ноября в Амстердаме, несмотря на временный запрет на демонстрации, прошел пропалестинский митинг, в ходе которого полиция задержала десятки человек. Вечером 11 ноября в западном районе города несколько десятков пропалестински настроенных молодых мужчин, выкрикивая антисемитские лозунги, атаковали трамвай: они разбили в нем стекла, забросали петардами и пытались поджечь. Пассажирам удалось спастись.

Матч Лиги Европы "Маккаби" - "Бешикташ" перенесен в Венгрию

Матч футбольной Лиги Европы между клубом "Маккаби" из Тель-Авива и стамбульским "Бешикташем", который должен был пройти 28 ноября в Турции, перенесен на нейтральное поле в венгерском Дебрецене, сообщил 11 ноября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По решению местных властей она пройдет при пустых трибунах. Турецкий клуб призвал своих болельщиков не планировать поездки на этот матч.