Матч Лиги Европы "Маккаби" - "Бешикташ" перенесен в Венгрию

На фоне беспорядков в Амстердаме израильский "Маккаби" и турецкий "Бешикташ" сыграют в Дебрецене при пустых трибунах.

Матч футбольной Лиги Европы между клубом "Маккаби" из Тель-Авива и стамбульским "Бешикташем", который должен был пройти 28 ноября в Турции, перенесен на нейтральное поле в Венгрии. Об этом сообщил в понедельник, 11 ноября, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча, запланированная на домашнем стадионе "Бешикташа", состоится на стадионе Nagyerdei в Дебрецене, говорится в сообщении УЕФА . По решению местных властей она пройдет при пустых трибунах.

Турецкий клуб пояснил, что Венгрия была единственной страной, согласившейся принять матч на своей территории. "Хотя было достигнуто соглашение провести матч в присутствии болельщиков, местные венгерские власти приняли решение провести его без зрителей, сославшись на инциденты на матче между "Аяксом" и "Маккаби", - сказано в заявлении "Бешикташа" в соцсети Х.

Турецкий клуб призвал своих болельщиков не планировать поездки на этот матч.

Нападение на израильских футбольных болельщиков

7 ноября в Амстердаме люди в масках напали на израильских болельщиков после матча Лиги Европы между местным "Аяксом" и "Маккаби". Многие из нападавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

В Израиле случившееся назвали антисемитскими погромами, мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о "взрыве" антисемитизма, какого "не наблюдалось уже давно". Многие европейские и мировые лидеры подчеркнули, что нападения на израильтян напоминают о самых темных страницах истории.

10 ноября в Амстердаме, несмотря на временный запрет на демонстрации, прошел пропалестинский митинг, в ходе которого полиция задержала десятки человек. Вечером 11 ноября в западном районе города несколько десятков пропалестински настроенных молодых мужчин устроили новые беспорядки.