Матч Лиги Европы "Маккаби" - "Бешикташ" перенесен в Венгрию

Матч Лиги Европы "Маккаби" - "Бешикташ" перенесен в Венгрию12 ноября 2024 г.
Матч футбольной Лиги Европы между клубом "Маккаби" из Тель-Авива и стамбульским "Бешикташем", который должен был пройти 28 ноября в Турции, перенесен на нейтральное поле в Венгрии. Об этом сообщил в понедельник, 11 ноября, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча, запланированная на домашнем стадионе "Бешикташа", состоится на стадионе Nagyerdei в Дебрецене, говорится в сообщении УЕФА. По решению местных властей она пройдет при пустых трибунах.
Турецкий клуб пояснил, что Венгрия была единственной страной, согласившейся принять матч на своей территории. "Хотя было достигнуто соглашение провести матч в присутствии болельщиков, местные венгерские власти приняли решение провести его без зрителей, сославшись на инциденты на матче между "Аяксом" и "Маккаби", - сказано в заявлении "Бешикташа" в соцсети Х.
Турецкий клуб призвал своих болельщиков не планировать поездки на этот матч.
Нападение на израильских футбольных болельщиков
7 ноября в Амстердаме люди в масках напали на израильских болельщиков после матча Лиги Европы между местным "Аяксом" и "Маккаби". Многие из нападавших держали палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.
В Израиле случившееся назвали антисемитскими погромами, мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о "взрыве" антисемитизма, какого "не наблюдалось уже давно". Многие европейские и мировые лидеры подчеркнули, что нападения на израильтян напоминают о самых темных страницах истории.
10 ноября в Амстердаме, несмотря на временный запрет на демонстрации, прошел пропалестинский митинг, в ходе которого полиция задержала десятки человек. Вечером 11 ноября в западном районе города несколько десятков пропалестински настроенных молодых мужчин устроили новые беспорядки.