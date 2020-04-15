Берлин констатировал ухудшение ситуации с правами человека в России

Германия констатировала дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека в России за минувшие два года. "Негативные тенденции имели место в сфере политических свобод, свободы слова в интернете, а также условий для гражданского общества и некоммерческих организаций", - говорится в принятом в среду, 2 декабря, докладе правительства ФРГ о ситуации с правами человека в всем мире.

В документе отмечается, что особенно показательно ограничение в России свободы собраний на фоне региональных выборов 2019 года: в отношении ряда участников протестов были возбуждены уголовные дела, приведшие к многолетним срокам лишения свободы. В докладе также указывается, что в 2019 году в России был принят закон о "суверенном интернете", значительно расширивший возможности для цензуры в Сети.

Ухудшение ситуации на фоне пандемии

В целом, правительство ФРГ вынесло неутешительную оценку ситуации с правами человека во всем мире. "Куда бы ни посмотрели, налицо регресс - все нарастающее количество конфликтов, бегство и изгнание из родных мест лишают многих людей их прав", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), представляя доклад.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса ситуация лишь ухудшилась. "Репрессивные режимы используют ее в качестве прикрытия, чтобы оказать давление на правозащитников и заставить замолчать свободные СМИ", - пояснил Мас.

Смотрите также:

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

