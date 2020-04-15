 Берлин констатировал ухудшение ситуации с правами человека в России | Новости из Германии о Германии | DW | 02.12.2020

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Германия

Берлин констатировал ухудшение ситуации с правами человека в России

В России все больше ограничивается свобода собраний, свертываются политические свободы, вводятся все новые ограничения в интернете, говорится в докладе правительства ФРГ о правах человека во всем мире.

Задержание на акции протеста в Москве

Задержание на акции протеста в Москв

Германия констатировала дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека в России за минувшие два года. "Негативные тенденции имели место в сфере политических свобод, свободы слова в интернете, а также условий для гражданского общества и некоммерческих организаций", - говорится в принятом в среду, 2 декабря, докладе правительства ФРГ о ситуации с правами человека в всем мире.

В документе отмечается, что особенно показательно ограничение в России свободы собраний на фоне региональных выборов 2019 года: в отношении ряда участников протестов были возбуждены уголовные дела, приведшие к многолетним срокам лишения свободы. В докладе также указывается, что в 2019 году в России был принят закон о "суверенном интернете", значительно расширивший возможности для цензуры в Сети.

Ухудшение ситуации на фоне пандемии

В целом, правительство ФРГ вынесло неутешительную оценку ситуации с правами человека во всем мире. "Куда бы ни посмотрели, налицо регресс - все нарастающее количество конфликтов, бегство и изгнание из родных мест лишают многих людей их прав", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), представляя доклад.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса ситуация лишь ухудшилась. "Репрессивные режимы используют ее в качестве прикрытия, чтобы оказать давление на правозащитников и заставить замолчать свободные СМИ", - пояснил Мас.

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    Автор: Елена Барышева


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