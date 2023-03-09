Правящая партия в Грузии отзывает закон об "иноагентах"

Последние два дня тысячи человек протестовали перед парламентом в Тбилиси против законопроекта, предполагающего авторитарный сдвиг в Грузии.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" сообщила, что она вместе с другими партиями парламентского большинства отказывается от спорного законопроекта о так называемых "иностранных агентах" после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. Об этом утром в четверг, 9 марта, со ссылкой на представителей партии сообщает агентство Reuters.

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения", - указывается в совместном заявлении парламентских партий, которое цитирует телеканал "Рустави 2". По словам законодателей, на документ "был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса".

В партиях при этом обвинили праворадикальные силы в вовлечении части молодежи "в противоправную деятельность".

Масштабные протесты в Тбилиси

Минувшей ночью в Тбилиси прошли новые столкновения участников акции протеста против закона об "иностранных агентах" с полицией. Для разгона митингующих силовики, как и днем ранее, применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты пытались перегородить улицы баррикадами, некоторые из них забрасывали грузинский спецназ различными предметами.

Многотысячные протесты в Тбилиси начались 7 марта после принятия парламентом в первом чтении законопроекта об "иностранном влиянии", и продолжились сутки спустя. Вечером 8 марта протестующие потребовали отозвать из парламента документ, принятый в первом чтении, и освободить демонстрантов, задержанных накануне. Часть из них попыталась сломать ворота во двор здания парламента.

В ходе прошедших 7-8 марта акций протеста полиция задержала более 100 человек. Многих обвиняют по административным статьям в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Один человек был задержан по подозрению в нападении на сотрудников полиции. В столкновениях с митингующими, как утверждается, пострадали около 50 полицейских. Точное число пострадавших демонстрантов в МВД Грузии не назвали.

Закон об "иноагентах" в Грузии

Спорный законопроект об "иностранном влиянии" внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа", появившееся в стране вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Одной из своих целей движение обозначило противостояние "пропаганде либеральной идеологии" и "желанию Запада втянуть Грузию в войну". Авторы документа предлагают наделять статусом "агентов иностранного влияния" неправительственные организации и СМИ, которые получают не менее 20 процентов финансирования от иностранного государства (не считая рекламных контрактов).

Другой спорной инициативой "Силы народа" является законопроект "о регистрации иностранных агентов", согласно которому "иноагентами" могут быть признаны юридические и физические лица. Оба законопроекта поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", которая вместе с "Силой народа" занимает в парламенте Грузии абсолютное большинство мест.

Оппозиционные политики и представители общественных организаций Грузии раскритиковали законопроекты. Они считают нововведения калькой с российских законов об "иноагентах", принимаемых с целью дискриминировать неугодные властям НПО и СМИ и ограничить их работу. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в США в экстренном обращении к митингующим 7 марта заявила, что поддерживает их протест и что наложит на законопроект вето. В ЕС заявили, что законопроект об "иностранном влиянии" несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Тбилиси цели по вступлению в Евросоюз.

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