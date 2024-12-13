Прага устала от туристов? От пьяных и бедных - да

Каждый вечер около шести часов у здания городской ратуши в историческом центре Праги собирается толпа людей. В основном это туристы, которые хотят увидеть зрелище, давно ставшее визитной карточкой чешской столицы - бой старинных часов. Ровно в шесть средневековые астрономические часы будто оживают: раздается крик петуха и фигурки апостолов начинают свое шествие. Когда все заканчивается, туристы потихоньку расходятся. Но только не в предрождественские дни, когда весь исторический центр и днем, и поздно вечером полон народа.

Туристы в Праге под знаменитыми часами Фото: Lubos Palata/DW

Впрочем, большие скопления туристов можно встретить и в других местах Праги, например, перед зданием Национальной библиотеки. Не потому, что они так интересуются одной из крупнейших библиотек в Чехии. А потому, что хотят посмотреть скульптуру словака Матея Крена, которая состоит из восьми тысяч книг и выставлена в зале у входа в библиотеку. Внутри скульптуры находятся два зеркала, которые создают иллюзию бесконечного пространства. "Бесконечный колодец", так называется скульптура, которая вообще-то стоит в библиотеке с 1998 года, и интерес к ней не всегда был так высок.

Но с тех пор, как она попала в каталог Lonely Planet, а затем в путеводители по Праге и в соцсети, все изменилось. Поток туристов стал настоящим испытанием для сотрудников библиотеки. "Мы не знаем, что делать. Мы публичное заведение и не можем ограничить или запретить туристам посещение. Но зачастую это просто невыносимо", - говорит одна из сотрудниц библиотеки давней посетительнице, которая сейчас испытывает трудности из-за большого количества туристов.

В Праге не рады "пьяному туризму"

Это лишь несколько примеров того, как страдает от переизбытка туристов исторический центр Праги. Чешскую столицу называют "золотой Прагой", и она является одной из самых красивых и наиболее посещаемых европейских столиц. Пражские городские власти понимают, к каким проблемам приводит чрезмерное количество туристов, и решили начать с пьяных туристов. С октября они ввели ограничение, касающееся существовавших несколько лет так называемых "пьяных туров" - организованных вечерних походов для туристов по кабакам и пивным барам. Группы туристов за определенную плату водили по пражским барам, где они могли пить сколько угодно. Теперь с 22 часов до шести утра это запрещено.

У пивного бара в Праге Фото: Lubos Palata/DW

"Мне кажется, что мы тем самым смогли дать горожанам возможность спать по ночам", - рассказывает Иржи Поспишил, бывший депутат Европарламента, а сейчас депутат пражского городского совета. Горожане действительно вздохнули с облегчением. "Особенно летом я должен был в три часа ночи вызывать полицию, потому что если группа из 30 пьяных расположилась под твоими окнами, это невыносимо", - говорит Томас Вих, архитектор, который живет в одном из зданий в историческом центре.

Дешевое жилье вместо отелей вредит горожанам

Не только поведение пьяных туристов мешает жителям Праги. Еще одна проблема - краткосрочная аренда жилья, например, через Airbnb. Туристы с целью экономии снимают дешевые квартиры в интернете, и это явление достигло огромных масштабов. При этом в отели селится все меньше гостей. И все меньше горожан имеют возможность жить в центре города. "Самая большая проблема не в том, что все подъезды и лестницы в блевотине пьяных туристов, а в том, что в доме, где живет твоя семья с маленькими детьми постоянно ходят какие-то люди, которые сняли здесь жилье на короткое время и о которых ничего не известно", - рассказывает Вих.

В Чехии по закону запрещено сдавать частное жилье туристам, но подобные нарушения никто не рассматривает. Кроме этого есть и другие негативные аспекты. "Мы понимаем, что такой бизнес сильно ухудшает ситуацию с жильем в Праге", - говорит Поспишил. Но пока Прага не предпринимает никаких действий против краткосрочной аренды жилья туристами.

Причина в том, что туристический сектор имеет огромное значение для чешской экономики, особенно в Праге. По данным госагентства по туризму CzechTourism, доходы от туризма в 2023 году в пересчете составили почти семь миллиардов евро. И сфера туризма, в которой занята почти четверть миллиона жителей Чехии, важнее для страны, чем даже сельское хозяйство.

Прага перед Рождеством Фото: Hurin Martin/CTK/dpa/picture alliance

В прошлом году в Чехии было зафиксировано 22 млн ночевок иностранных туристов. 8 млн из них - в Праге. В этом году показатели еще выше. Большая часть туристов - из соседних стран, но и число гостей из-за океана приближается к показателям до пандемии.

Некоторые эксперты не хотят говорить о вреде чрезмерного количества туристов в Чехии. Они считают, что от этого страдают лишь определенные места, например, исторический центр Праги. 1,3 млн человек живут в Праге, 8 млн ежегодно посещают чешскую столицу. "Цифры не такие плохие, - отмечает Карел Вырит, эксперт в области туризма. - Проблема в неконтролируемой краткосрочной аренде жилья. Семь из десяти человек, которые живут в историческом центре, - это туристы".