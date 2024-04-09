Климатические активистки из Швейцарии одержали победу в ЕСПЧ

Впервые ЕСПЧ занимался вопросом, относится ли защита климата к правам человека. Суд поддержал пенсионерок из Швейцарии, обвинявших власти своей страны в том, что они недостаточно борются с глобальным потеплением.

Организация швейцарских пенсионерок выиграла суд против правительства своей страны, которое обвиняла в недостаточности принимаемых мер по борьбе с глобальным потеплением. Во вторник, 9 апреля, Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу истиц, признав, что власти Швейцарии нарушили Конвенцию по правам человека и, в частности, права подавших иск климатических активисток - на частную и семейную жизнь, а также право на справедливое судебное разбирательство.

Члены созданного в Швейцарии по инициативе Greenpeace объединения пенсионерок Klimaseniorinnen утверждали, что из-за своего возраста они особенно чувствительны к изменению климата, в частности в связи с периодами экстремальной жары. По данным Greenpeace, организация насчитывает по всей Швейцарии более 2500 женщин, средний возраст которых - 73 года.

Информационные агентства отмечают, что этот процесс стал первым случаем, когда Большая палата ЕСПЧ рассматривала иск, связанный с выбросами CO2 в конкретной стране, а также вопрос о том, в какой степени защита климата является правом человека. Ожидается, что это решение создаст прецедент для дальнейших исков по климатическим проблемам.

В то же время два других иска, связанных с защитой климата, были отвергнуты в Страсбургском суде. Так, ЕСПЧ отказался выносить решение по иску шести молодых португальцев против 32 государств Европы, сочтя, что они не исчерпали правовые возможности в своей стране. Кроме того, суд отклонил иск по вопросам защиты климата, поданный бывшим мэром одного из прибрежных городов Франции.

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