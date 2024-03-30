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Пыль из Сахары накрыла Германию, Францию и Швейцарию

Лиза Ламбрехт
30 марта 2024 г.

Тонны песчаной пыли из пустыни Сахара принесло ветром в Европу. Синоптики предупреждают, что желтоватая дымка в небе будет видна и на Пасху.

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Желтое небо над Ниццей из-за песчаной пыли из Сахары
Желтое небо над Ниццей из-за песчаной пыли из СахарыФото: Valery Hache/AFP/Getty Images

В субботу, 30 марта, небо над частью Европы окрасилось в желтовато-оранжевый цвет из-за мельчайших частиц песчаной пыли, которую ветер донес из пустыни Сахара.

Дымка окрасила небо над некоторыми регионами Германии, Франции и Швейцарии. "Пыль из Сахары уже здесь, что можно увидеть по желтоватой облачности в воздухе", - отметил сотрудник Немецкой метеорологической службы Кристиан Герольд (Christian Herold). Как ожидается, необычный оттенок неба можно будет наблюдать и в пасхальное воскресенье.

Ежегодно из пустыни Сахара переносится по воздуху от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли. Если более крупные частицы быстро падают на землю, то самые мелкие иногда могут путешествовать на тысячи километров.

Власти предупреждают о загрязнении воздуха

В некоторых регионах песчаная пыль повлияла на качество воздуха. Так, швейцарская служба мониторинга airCHeck отметила высокий уровень загрязнения на участке, протянувшемся с юго-запада на северо-восток страны.

По словам метеоролога швейцарской телекомпании SRF Романа Брогли, было зарегистрировано около 180 000 тонн пыли - это примерно в два раза больше, чем во время аналогичных пыльных бурь в предыдущие годы.

Во Франции местные власти объявили, что в некоторых районах превышен порог загрязнения воздуха. Департамент Эро на юге страны предостерег жителей от интенсивных физических нагрузок.

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