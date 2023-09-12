В каких городах Европы самый грязный воздух

98 процентов людей, живущих в Европе, дышат воздухом, загрязнение которого превышает предельно допустимую норму ВОЗ. DW проанализировала, где в Европе самый высокий уровень загрязнения воздуха и с чем это связано.

Почти все население Европы живет в городах с сильно загрязненным воздухом, где средний годовой показатель концентрации мельчайших частиц и пыли выше, чем предельно допустимая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) норма. Почти каждый человек на европейском континенте дышит таким воздухом, который, как доказано, вреден для здоровья и может стать причиной смерти.

Загрязнение воздуха повышает риск заболеваний сердца и дыхательных путей и снижает продолжительность жизни. "С нынешним уровнем загрязнения воздуха многие люди будут болеть. Понятно, что меньшее загрязнение воздуха может снизить это количество", - говорит Марк Нивенхашен, директор Института глобального здоровья в Барселоне (ISGlobal).

Насколько грязный воздух в Европе?

DW совместно с European Data Journalism Network проанализировала данные со спутника Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS). Этот анализ показал, что в 2022 году почти все люди в Европе - 98 процентов населения - проживали в регионах, где концентрация мелких частиц и пыли в воздухе превышала установленную ВОЗ норму. Исключение составили такие страны, как Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция.

По данным ВОЗ, ежегодная средняя концентрация мельчайших частиц и пыли в воздухе не должна превышать 5 микрограмм на кубометр. Один микрограмм в тысячу раз меньше чем один миллиграмм. Согласно проведенному анализу, этот показатель в самых сильно загрязненных регионах Европы ежегодно в среднем достигает примерно 25 микрограмм на кубический метр воздуха.

О сильном загрязнении воздуха в отдельных европейских городах известно давно. Но новый анализ данных впервые предлагает многосторонний взгляд на проблему в Европе в целом: мы сравниваем масштаб загрязнения в различных регионах, показываем, где улучшилось качество воздуха и где оно ухудшилось.

Кроме того, эти данные показывают, что предпринимается на политическом уровне, чтобы сделать воздух чище. Особенно важным это является на фоне предстоящих дебатов в ЕС о новых правилах предельного загрязнения воздуха.

Что такое PM2,5

Комбинацию мельчайших частиц различных материалов, вредных веществ и пыли в воздухе сокращенно называют PM2,5. Эти вредные вещества невозможно увидеть невооруженным глазом. Их средний диаметр составляет менее 2,5 микрометров, что примерно в 30 раз тоньше одного волоса.

Несмотря на то, что существует много других вредных для здоровья веществ, в дискуссии о чистоте воздуха чаще всего речь идет именно о мельчайших частицах. Потому что существуют четкие научные доказательства их негативного воздействия на здоровье.

Где в мире воздух чище, чем в Европе

Качество воздуха в Европе в целом лучше, чем в других регионах мира. В городах на севере Индии, например, в Нью-Дели, Варанаси или Агре, концентрация PM2,5 в воздухе может достигать более 100 микрограмм на кубометр.

В Европе самый большой показатель составляет около 25 микрограмм на кубометр. Но даже при сравнительно низких показателях по Европе, загрязнение воздуха имеет серьезные последствия для здоровья людей.

Новые правила ЕС о качестве воздуха предписывают среднегодовой показатель концентрации вредных веществ не более 10 микрограмм на кубометр. А комитет по экологии в Европарламенте предложил придерживаться рекомендации ВОЗ, согласно которым, концентрация в воздухе мельчайших частиц и пыли не должна превышать 5 микрограмм на кубометр.

Но даже 10 микрограмм уже были бы улучшением в сравнении с актуальными стандартами, которые допускают концентрацию в 20 микрограмм на кубометр - что в четыре раза выше, чем нынешняя допустимая ВОЗ норма.

Где самый грязный воздух в Европе

Особенно загрязненным в настоящий момент в Европе является воздух в долине реки По в Италии и в таких крупных европейских городах, как Афины, Барселона и Париж. Экологи и ученые, занимающиеся вопросами здоровья населения, считают, что новые правила ЕС должны перенять предельно допустимую ВОЗ норму, но это стало бы серьезным вызовом.

"Показатели ЕС касаются не только вопросов здоровья, но также и экономических аргументов. А показатель, рекомендуемый ВОЗ, был установлен экспертами, которые принимали во внимание только вопросы здоровья, - говорит исследователь Нивенхашен. - Я надеюсь, что ЕС решит придерживаться нормы ВОЗ. Но некоторые будут приводить в качестве аргумента то, что это дорого".

Сколько смертей можно было бы предотвратить, очистив воздух

Ведомства, занимающиеся вопросами экологии, сообщают, что каждый год тысячи людей преждевременно уходят из жизни по причине болезней, вызванных загрязнением воздуха. В середине февраля 2023 многие города в Италии в долине реки По накрыл смог. Особенно это касалось Ломбардии и Венеции. Согласно исследователям из Copernicus, ежедневный средний показатель концентрации мельчайших частиц и пыли в Милане, Падуе и Вероне вырос, достигнув более чем 75 микрограмм на кубометр.

Отчасти причина в географическом положении региона: он находится в окружении гор, так что загрязнение воздуха, вызванное логистикой, промышленностью, сельским хозяйством и отоплением домов, остается в долине.

Научное издание "The Lancet" опубликовало исследование на основании данных 2015 года, согласно которым, около 10 процентов смертей в таких городах, как Милан, можно было бы избежать, если бы средний показатель концентрации вредных частиц в воздухе снизился примерно до 10 микрограмм на кубометр.

Исследователи пришли к выводу, что суммарно 100 000 смертей можно было бы ежегодно предотвратить, если бы крупные города Европы снизили показатель на пять микрограмм на кубометр. Но регион реки По идет по другому пути.

"Вдобавок к невыгодному географическому положению мы делаем совершенно противоположное тому, что должны делать", - говорит Анна Жерометта, адвокат и президент Cittadini per l'Aria, итальянской НПО, которая выступает за более строгие правила по загрязнению воздуха в Италии. По мнению Жерометте, нынешние меры борьбы с загрязнением воздуха из-за выхлопов автомобилей, отопления жилья, мясного производства слишком слабые.

Что могут сделать политики

В некоторых регионах Польши показатели загрязнения воздуха являются самыми высокими в Европе. Но с 2018 года, когда впервые проводился анализ, они постоянно уменьшаются.

Один из примеров - Краков. Это второй по величине город в Польше. В 2018 году показатель загрязнения воздуха там составлял почти 25 микрограмм на кубометр. До конца 2022 он уменьшился почти на 20 процентов. В соседних городах Катовице, Гливице, Тучне, Познани и Варшаве воздух стал чище.

До этого польские власти приняли решение модернизировать систему отопления во многих жилых домах, которые в Польше называют "курильщиками". "Мы называем их курильщиками, потому что они производят много дыма, - говорит Пиотр Сиржей из экологической организации Polish Smog Alert. - Почти 800 000 из них будут заменены, но все еще остаются 3 млн. Это медленный процесс". В регионе Кракова в 2019 году запретили отапливать дома дровами и углем. Почти все старые системы отопления там уже заменили на современные.

Как общественное мнение влияет на процесс

Когда десять лет назад в Польше говорили о загрязнении воздуха, люди не считали это проблемой. Сейчас все изменилось. "Самый большой успех заключается в том, что изменилось восприятие", - говорит Сиржей. Закон, конечно, важен. Но политики будут делать то, что хотят избиратели.

В Италии существует похожая проблема. "Люди не понимают серьезность проблемы загрязнения воздуха. Мы не можем осознать последствий того, чего мы не видим", - говорит эколог Жерометта. Но ситуация меняется. Почти половина европейского населения полагает, что качество воздуха в последние десять лет ухудшилось. Это подтвердил и прошлогодний опрос, проведенный "Евробарометром".

Большинство людей в ЕС воспринимают болезни, вызванные загрязнением воздуха, как серьезную проблему. Многие опрошенные признались, что плохо информированы об актуальных стандартах. Но среди тех, кто себя считает информированным, большинство полагает, что правила ЕС о качестве воздуха должны быть ужесточены.

Данные и методика этого анализа представлены здесь .

Этот проект является осуществлен в сотрудничестве со многими медиа, входящими в European Data Journalism Network.

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